Сбербанк запустил в Подмосковье проект по развитию предпринимателей региона

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сбербанк совместно с правительством Московской области и METRO Cash and Carry запустил в Подмосковье пилотный проект по "доращиванию" и развитию местных компаний из сектора малого и среднего предпринимательства. Об этом во вторник сообщил ТАСС вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.

По его словам, суть пилотного проекта заключается в стимулировании профессионального роста среди малых и средних предприятий Подмосковья в трех направлениях: HoReCa (сферы услуг индустрии гостеприимства общественного питания и гостиничного хозяйства - прим. ТАСС), система "доращивания" небольших компаний до уровня поставщика крупных сетей-ритейлеров, соответствующего мировым стандартам и развитие франшизной сети магазинов рядом с домом "Фасоль" (принадлежит METRO Cash and Carry) через сектор МСБ (малый и средний бизнес - прим. ТАСС).

"Мы запустили пилотный проект по развитию и "доращиванию" малых и средних компаний Подмосковья. Нам важно развивать сектор МСБ не только со стороны кредитования, но профессионального роста наших клиентов как предпринимателей", - сказал Шаров. Он пояснил, что такой подход должен принести не только хорошие качественные финансовые показатели банку, но стимулировать рост малого предпринимательства в Подмосковье.

"К примеру, по франшизе "Фасоль" мы планируем до 2020 года выдать 1 млрд рублей подмосковным предпринимателям. Это уже появление около 600 компаний мелкоформатной розницы. А срок окупаемости проекта два-три года", - подчеркнул он.

Льготные арендные ставки

В свою очередь, министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев добавил, что власти Подмосковья в данном проекте будут предоставлять предпринимателям для аренды помещения по льготным ставкам.

"Участки будут предоставляться как на конкурсной основе, так и на безконкурсной. Все будет зависеть от количества предпринимателей, претендующих на то или иное помещение", - пояснил Буцаев.

Он подчеркнул, что власти Подмосковья также будут помогать бизнесменам и в организационной части: подготовка необходимых документов для конкурса на помещение, оформление договора аренды и так далее.

Свободный выбор

Генеральный директор METRO Cash and Carry в России Джери Калмис в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что основной точкой входа для предпринимателей по поддержке во всех трех сегментах будет их организация.

"Сегодня малый бизнес играет ключевую роль в экономике. Мы, как крупная организация, хотим поддерживать и защищать предпринимателей, давая им свободный выбор в их развитии", - сказал Калмис. Он отметил, что даже при покупке франшизы предприниматели по согласованию с METRO Cash and Carry смогут сами выбирать часть ассортимента, который хотели бы продавать в своем магазине.

"У нас франшиза, но мы не запрещаем владельцу магазина самолично выбрать ассортимент или дополнительно открыть небольшое кафе внутри. Небольшая индивидуальность наоборот помогает", - добавил он.

Запуск пилотного проекта был закреплен подписанием меморандума о сотрудничестве между Сбербанком, METRO Cash and Carry и правительством Московской области. Со стороны Сбербанка документ подписал вице-президент банка Андрей Шаров, со стороны правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев и со стороны METRO Cash and Carry генеральный директор в России Джери Калмис.