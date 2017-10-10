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МВФ прогнозирует инфляцию в Венесуэле в 2018 году на уровне 2349%

Экономика и бизнес
10 октября, 17:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, октября. /ТАСС

Рост потребительских цен в стране в этом году ожидается на уровне 652,7%

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ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует уровень инфляции в Венесуэле в следующем году на уровне 2349,3%.

Такие данные приводятся в прогнозно-аналитическом докладе МВФ относительно ближайших перспектив мировой экономики.

При этом в апреле специалисты МВФ ожидали, что инфляция в Венесуэле в следующем году составит 2000%.

В 2017 году рост потребительских цен в стране ожидается на уровне 652,7%. В апрельском прогнозе показатель по итогам 2017 года мог составить 720%. В 2016 году инфляция в Венесуэле достигла 254,4%.

Это самый высокий показатель инфляции в мире. Так, "ближайший преследователь" Венесуэлы - Демократическая Республика Конго, инфляция в которой прогнозируется на уровне 41,7% в 2017 году и 44% в 2018 году.

Кроме того, МВФ ожидает значительного экономического спада в Венесуэле - в 2017 году на 12%, а в 2018 году - на 6%. В прошлом году ВВП страны упал на 16,5%. Рост безработицы в Венесуэле планируется на уровне 26,4% в этом году и 29,8% - в следующем.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, который усугубился с 2014 года, когда обрушились цены на нефть - ее главный экспортный товар.

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