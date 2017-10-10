Авиазавод "Сокол" в Нижнем Новгороде получит 2,5 млрд рублей на модернизацию производства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что нижегородский авиазавод "Сокол" получит 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию производства. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области по итогам встречи Никитина с руководством ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и АО "РСК "МиГ".

"Нижегородский авиазавод "Сокол" получит 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию производства. У "Сокола" большой потенциал. На предприятии ведутся техперевооружение и реконструкция механического и агрегатного производств, летно-испытательного комплекса, производства технологической оснастки и цеха входного контроля. Работы по этим направлениям включены в федеральную целевую программу "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации" и финансируются через ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", - говорится в сообщении.

Отмечается, что модернизацию "Сокола" необходимо продолжить, так как это позволит заводу выполнять задачи по сборке самолетов, получать крупные федеральные заказы.

Как уточнили в пресс-службе, на встрече обсуждали и перспективу локализации производства авиакомпонентов, в частности для МиГ-35 и ИЛ-114 - в Нижегородской области. По словам первого вице-президента ПАО "ОАК" Александра Тулякова, в регионе планируется сосредоточить 43% производства ИЛ-114.

"Сокол" - основная площадка корпорации в кооперации по производству ИЛ-114, серийный выпуск которого планируется с 2019 года", - приводят слова Тулякова в пресс-службе. Генеральный директор АО "РСК "МиГ" Илья Тарасенко подтвердил планы по передаче на "Сокол" производства частей новейшего российского истребителя МиГ-35, образцы которого были презентованы в январе 2017 года.

"Сокол" с 29 апреля 2016 года входит в состав акционерного общества РСК "МиГ". В 2006 году вошел в состав Объединенной авиастроительной корпорации. "Сокол" занимается разработкой, производством, летными испытаниями, сервисным обслуживанием, ремонтом и модернизацией авиационной техники.