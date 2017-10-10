Главгосэкспертиза одобрила проект строительства Севастопольской ТЭС

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию строительства электростанции (ТЭС) в Севастополе общей установленной мощностью 470 МВт и выдала положительное заключение по итогам изучения материалов. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также эксперты пришли к выводу, что сметная стоимость объекта капитального строительства определена достоверно. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения", - указывает ведомство.
Отмечается, что строительство Севастопольской ТЭС позволит обеспечить электроэнергией потребителей города, снизить нагрузку на передающие сети, повысить надежность и сократить затраты на реконструкцию линий электропередачи (ЛЭП).
Севастопольская ТЭС будет построена в районе поселка Штурмовое, на западном склоне Федюхиных высот. Проект финансируется за счет федерального бюджета и инвестиций застройщика в виде кредитов коммерческих банков, привлекаемых под государственную гарантию РФ.
Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию Симферопольской и Севастопольской ТЭС суммарной электрической мощностью 940 МВт, которые строятся в Крыму, состоится 18 июня 2018 года. Первая очередь обеих ТЭС - первые паровые блоки мощностью до 235 МВт - будет введена в эксплуатацию 19 мая 2018 года.
Строительство двух ТЭС в Крыму ведет "Технопромэкспорт", структура госкорпорации "Ростех".