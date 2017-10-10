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"Роснефть" подала иск к газете "Коммерсантъ" в Арбитражный суд Москвы

Экономика и бизнес
10 октября, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

По мнению компании, заместитель шеф-редактора газеты Дмитрий Бутрин выдвинул "огульные обвинения в адрес "условного" топ-менеджера "Роснефти", который, якобы, осуществляет закупки у своей жены"

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Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть", уже имевшая ряд судебных разбирательств со СМИ, подала иск в суд на газету "Коммерсантъ" за публикацию о госзакупках компании, заявил представитель "Роснефти".

Иск поступил 2 октября, следует из материалов Арбитражного суда Москвы.

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В компании заявляют, что "сведения, опубликованные в газете "Коммерсантъ", не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию компании". Компания требует опровержения "ложной информации, приведенной в статье заместителя шеф-редактора АО "Коммерсантъ" Дмитрия Бутрина "Исправленного три года ждут". Статья была опубликована 14 августа.

По мнению компании, "автор выдвигает огульные обвинения в адрес "условного" топ-менеджера "Роснефти", который, якобы, осуществляет закупки у своей жены".

"Воображаемый пример закрепляет в общественном сознании негативный образ компании", - заявляют в "Роснефти".

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