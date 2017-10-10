"Роснефть" подала иск к газете "Коммерсантъ" в Арбитражный суд Москвы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть", уже имевшая ряд судебных разбирательств со СМИ, подала иск в суд на газету "Коммерсантъ" за публикацию о госзакупках компании, заявил представитель "Роснефти".

Иск поступил 2 октября, следует из материалов Арбитражного суда Москвы.

В компании заявляют, что "сведения, опубликованные в газете "Коммерсантъ", не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию компании". Компания требует опровержения "ложной информации, приведенной в статье заместителя шеф-редактора АО "Коммерсантъ" Дмитрия Бутрина "Исправленного три года ждут". Статья была опубликована 14 августа.

По мнению компании, "автор выдвигает огульные обвинения в адрес "условного" топ-менеджера "Роснефти", который, якобы, осуществляет закупки у своей жены".

"Воображаемый пример закрепляет в общественном сознании негативный образ компании", - заявляют в "Роснефти".