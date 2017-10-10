Что нужно знать о криптовалютах

Криптовалюта — это цифровые деньги. Они отличаются от обычных двумя основными параметрами.

Независимость. Криптоденьги не привязаны ни к одной существующей валюте — ни к цене на нефть, ни к любым другим активам.

Виртуальность. Криптовалюта существует только в цифровом пространстве, хранится в электронном кошельке.



У криптовалюты нет регулирующего органа по типу Центробанка. Единственный вид эмиссии цифровых денег — это "добыча" (майнинг, mining) пользователями, запустившими приложения. За использование ресурсов (мощности компьютеров) им перечисляется какой-либо объем виртуальных денег. Чем мощнее компьютер — тем больше "добыча".

Обменять на реальные деньги криптовалюту можно через виртуальные сервисы-обменники, как Qiwi. Недавно в Москве начали работать и банкоматы-обменники.