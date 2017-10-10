Что нужно знать о криптовалютах

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Что нужно знать о криптовалютахЭкономика и бизнес 10 октября, 18:48
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Сегодня в России развиваются собственные биржи, где можно купить биткойны, а разработчики создают новые криптовалюты, но пока этот рынок не имеет официального статуса, а чиновники и банкиры расходятся в мнениях об их легализации.
Криптовалюта — это цифровые деньги. Они отличаются от обычных двумя основными параметрами.
Независимость. Криптоденьги не привязаны ни к одной существующей валюте — ни к цене на нефть, ни к любым другим активам.
Виртуальность. Криптовалюта существует только в цифровом пространстве, хранится в электронном кошельке.
У криптовалюты нет регулирующего органа по типу Центробанка. Единственный вид эмиссии цифровых денег — это "добыча" (майнинг, mining) пользователями, запустившими приложения. За использование ресурсов (мощности компьютеров) им перечисляется какой-либо объем виртуальных денег. Чем мощнее компьютер — тем больше "добыча".
Обменять на реальные деньги криптовалюту можно через виртуальные сервисы-обменники, как Qiwi. Недавно в Москве начали работать и банкоматы-обменники.
Их тысячи. Да, началось все с биткойна, который появился в 2009 году. Бум популярности цифровых монет начался спустя 3–4 года. А сейчас на самой большой бирже торгуется около 300 видов криптовалют.
Написать свою криптовалюту может любой человек, продвинутый в технологиях. Даже школьник (и это не метафора: технически-подкованные школьники действительно создают свои криптоденьги). Пишутся криптовалюты примерно по тому же принципу, по которому пишутся программы.
"Готовую" цифровую монету нужно вывести на биржу, чтобы ее могли покупать пользователи. И лучше не на одну биржу, а на десятки: как и фермеру выгоднее поставлять молоко в 10 магазинов, а не в одну лавку. И чем больше человек купит вашу криптовалюту — тем выше поднимется ее курс.
Криптовалюты покупают люди, которые надеются хорошо заработать на их росте. Например, в 2014 году биткойн стоил $100, а потом долго держался по цене не выше $200, а сейчас стоит более $ 4,7 тыс.
Финансисты называют покупку криптовалюты самым рискованным, но и самым доходным видом вложений.
В России почти ничего нельзя купить за криптовалюту. Новости с заголовком "Теперь биткойн принимает…" обычно относятся к маленьким кофейням или магазинчикам. Так предприниматели пиарятся на популярной теме.
На криптобиржах.
Сейчас в рейтинге Койнмаркета представлены 163 биржи с дневным оборотом от нескольких долларов до $630 млн. Биржи берут комиссию за покупку, продажу, вывод криптоденег: от 0,2 до 3% в среднем.
Самая известная и большая биржа — Poloniex, созданная в США. Также популярные биржи у русских пользователей — это Yobit и EXMO, которая выводит биткойны и альткойны даже в рубли.
Подводные камни любой биржи — небезопасность и незащищенность пользователей.
Во-первых, биржа может закрыться. Например, внезапно прекратила работу биржа ВТС-е, ее дневной оборот доходил до 4000 биткойнов.
Так может случиться с любой биржей. "По злому умыслу ее создателей, или к ней могут появится вопросы правоохранительных органов, которые также заморозят ее работу. Или она подвергнется хакерской атаке. Все эти события связывает общий итог — возможность лишиться своих криптоактивов", — объясняет руководитель рабочих групп по законодательному регулированию цифровой экономики при Госдуме РФ Никита Куликов.
Есть тонкости: "горячий" и "холодный" кошельки. "Горячий" кошелек значит, что ваши деньги хранятся на самой бирже. "Холодный" — это личный криптокошелек, он хранится на ноутбуке или телефоне, но если вы теряете гаджет — ваши деньги пропали.
Во-вторых, хакеры воруют деньги со счетов клиентов криптобирж.
"В августе 2017 хакеры украли более 600 биткойнов (более $3 млн) со счета клиентов китайской биржи OKEx. Представители биржи сообщили, что атака не имеет ничего общего с безопасностью самой платформы, а полиция отказалась проводить расследование, считая такую торговлю разновидностью финансовой пирамиды", — рассказывает Сергей Зарубин, старший менеджер группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ в России и СНГ.
Да, любой может. Только домашний майнинг уже не имеет смысла.
Теперь развивается промышленный майнинг — так называемые фермы. То есть бизнес вытесняет любителей.
Более того, эксперты прогнозируют смерть традиционного майнинга.
"Сейчас добыча криптовалют происходит через концепцию proof of work — когда размер дохода зависит от мощности оборудования, компьютера, майнинговой фермы", — объясняет Вячеслав Мартынов, член наблюдательного совета фонда Ethereum. Он прогнозирует, что в будущем модель майнинга поменяется: "новая концепция называется proof of stake".
Если не вдаваться в технические подробности: доходы не зависят от мощности компьютера. "Майнинг станет более массовым. Любой человек, имеющий домашний компьютер, смартфон, интернет-роутер сможет получать прибыль", — прогнозирует эксперт.
В России пока не принят закон о криптовалютах. Майнить и покупать — не запрещено, но и не разрешено. Но скоро все изменится: до конца 2017 года в Госдуме РФ планируют принять закон о регулировании этого рынка.
Зачем это нужно? Когда оборот криптоденег не регулируется, это значит, что огромный рынок существует параллельно с государством. Майнеры — и физлица, и фермы — не платят налог с прибыли. Расчеты биткойнами "темный лес" для государства и силовых ведомств, поэтому на биржах можно оборачивать незаконные сделки.
Представители ведомств (Центробанк РФ, Минфин РФ, Минэкономразвития), которые входят в рабочую группу, единодушны в том, что криптовалюту нужно регулировать, но расходятся в видении статуса криптовалюты и легализации майнинга.
Центробанк РФ не поддерживает легализацию криптовалют как законного платежного средства.
"Использование криптовалют как денежных суррогатов активно предлагается для расчета за товары и услуги. На наш взгляд, это имеет в качестве риска подрыв денежного обращения, и, конечно, мы использование криптовалют как денежных суррогатов допускать не будем", —- заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
По ее мнению, механизм использования криптовалют "имеет признаки пирамиды". Среди рисков использования криптовалют глава ЦБ отмечает их анонимность и возможность использования с целью отмывания доходов и финансирования терроризма.
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев уверен, что криптовалюты нужно легализовать.
"Сказать, мол, давайте запретим криптовалюты и сделаем вид, что их нет, — не получится. Люди и дальше будут покупать те же биткойны в кафе за наличные деньги, и это мы должны исключить. В рамках белого поля торгуйте, а если зарабатываете — платите налог", — объясняет он.
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает, что в России должна появиться национальная криптовалюта. "Я являюсь сторонником криптовалют, считаю, что крипторубль должен существовать. Криптовалюты "спрятать в сундук" уже не удастся, эта тема будет развиваться".
Герман Греф, глава Сбербанка (входит в рабочую группу) — сторонник криптовалют. Ранее он рассказывал о том, как покупал и продавал биткойны, но интерес Сбербанка лежит в развитии блокчейн-технологий, которые изменят финансовую среду в "цифровом будущем". "Нужно очень аккуратно регулировать, чтобы не задушить в объятиях регулирования эту чрезвычайно перспективную технологию", — говорит он о будущем законопроекте.
Подготовила Анастасия Степанова