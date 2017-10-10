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Эксперт: стартапам технопарка ЧГУ нужно более активное участие местных инвесторов

Экономика и бизнес
10 октября, 18:36 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 10, октября. /ТАСС

Более 10 готовых стартапов ожидают инвесторов в настоящее время, отметил Магомед Алиев

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ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Инновационные проекты технопарка Чеченского государственного университета нуждаются в более активном участии местных инвесторов, рассказал корреспонденту ТАСС директор технопарка Магомед Алиев.

"Пока отмечается слабая инициатива местных предпринимателей по поддержке предлагаемых стартапов. Основными барьерами в этом отношении выступают сомнения бизнес-сообщества в инновационных проектах. Финансирование, которое получили малые инновационные предприятия и резиденты технопарка, является государственным и инорегиональным", - сказал он.

По словам Алиева, на базе технопарка Чеченского госуниверситета формируется IT-сообщество региона. В настоящее время более 10 готовых стартапов ожидают инвесторов.

"Одним из проектов является виртуальная лаборатория, которая станет площадкой для привлечения наиболее талантливой молодежи в дальнейшее развитие информационно-коммуникационных технологий и робототехники. Мы призываем проявлять активность представителей чеченского бизнеса, которые на данной площадке могут оценить потенциальные навыки молодежи для их дальнейшего трудоустройства. Наша работа уже позволила создать девять функционирующих малых инновационных предприятий, получивших финансирование как стартапы и бизнес-проекты, которые занимаются производством своей продукции и ее реализацией", - сказал собеседник ТАСС.

Технопарк Чеченского госуниверситета создан в 2012 году, на его базе функционирует бизнес-инкубатор и проектный офис. Резидентами технопарка являются 20 человек. Проекты чеченской молодежи третий год выступают участниками федерального акселератора технологических стартапов GenerationS.

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