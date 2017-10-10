Минавиации Египта опровергло информацию о поездке главы ведомства в Москву

КАИР, 10 октября. /ТАСС/. Министерство гражданской авиации Египта опровергло во вторник информацию о поездке в Москву главы ведомства Шерифа Фатхи для обсуждения вопроса о возобновлении авиасообщения с Россией. Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении минавиации.

"Министерство гражданской авиации опровергает информацию, появившуюся на одном из электронных ресурсов, касающуюся того, что министр Шериф Фатхи возглавит официальную делегацию для визита в Москву на следующей неделе, чтобы решить вопрос с восстановлением авиасообщения между двумя странами, - отмечается в коммюнике. - В этой связи ведомство призывает все СМИ придерживаться при подготовке новостей только проверенной информации и опираться на официальные источники". В заявлении не проясняется ситуация с тем, состоится или нет визит делегации.

Ранее во вторник ряд СМИ сообщил сначала о "предстоящем в ближайшие два дня визите высокопоставленной делегация министерства гражданской авиации Египта в Россию", а позднее появились сведения, что ее возглавит непосредственно министр.

Между тем Минтранс РФ, по словам советника министра транспорта РФ Жанны Тереховой, не получал официального подтверждения визита делегации Минавиации Египта для проведения переговоров по возобновлению авиасообщения. "Мы не получали никакого официального подтверждения того, что они сюда направляются", - сообщила она, отвечая на вопрос о том, действительно ли делегация Минавиации Египта направляется в Москву.

31 октября исполнится два года с момента авиакатастрофы на Синае российского самолета авиакомпании "Когалымавиа", выполнявшего рейс по маршруту Шарм-эш-Шейх - Санкт- Петербург с 224 пассажирами и членами экипажа на борту. ФСБ квалифицировала крушение самолета как теракт. Работа по установлению причин катастрофы не завершены до сих пор. В ноябре 2015 года Москва объявила о полном прекращении авиасообщении с Египтом.