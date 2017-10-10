Треть населения Самарской области занята в теневом секторе

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Бюджет Самарской области ежегодно недополучает 23 млрд рублей из-за занятости населения в теневом секторе. На сегодняшний день этот уровень достигает 28%, сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"По оценке экспертов, масштаб теневой экономики в регионе велик - до 28% трудоспособного населения занято в теневом секторе. По этой причине консолидированный бюджет региона ежегодно недополучает 23 млрд рублей", - отметили в пресс-службе. Там уточнили, что в ряде секторов малого бизнеса доля теневой экономики доходит до 30-40%.

Врио губернатора региона Дмитрий Азаров во вторник на региональной конференции по социальному партнерству в сфере предпринимательства обратил внимание на проблему создания комфортных условий труда и выплаты "белой" зарплаты. Он подчеркнул, что это относится не к крупным предприятиям, а к предприятиям малого и среднего бизнеса, находящегося в тени. "Эти предприниматели, которые не платят налоги, социальные отчисления, арендную плату за земельные участки не подвергаются никаким проверкам. У нас контролирующие органы идут на предприятия, которые имеют производственные помещения, офисы, где можно комфортно разместиться в кабинете, чайку попить, бумаги посмотреть. А тех, кто даже не пытается работать в сфере действующего законодательства, мы как будто не замечаем", - привели слова Азарова в пресс-службе.

Врио губернатора Самарской области подчеркнул, что необходимо поддерживать инициативы предприятий, которые работают в правовом поле. "С теми, кто ведет себя иначе, мы в первую очередь должны разобраться, создавая условия для развития бизнеса в нашем регионе, бизнеса цивилизованного. Это позволит, в том числе, снизить "раздолье" теневой экономики во всех отраслях. Здесь, конечно, потребуются и стимулирующие меры со стороны власти, и снижение административных барьеров, которые у нас даже зачастую избыточны", - сказал Азаров на конференции.

В качестве примера он привел ситуацию, что в последние годы время на выдачу разрешений на строительство, подключение к сетям в регионе не сократилось, а увеличилось. Азаров подчеркнул, что Самарская область "чуть ли не единственный субъект Российской Федерации, где это произошло". "У нас увеличилось количество действий, которые бизнес должен предпринять для того, чтобы получить разрешение на строительство. (…) Здесь мы доработались до абсолютно обратной картины", - процитировали врио губернатора в пресс-службе.

Азаров поручил врио министра строительства региона Александру Баландину до конца месяца представить предложения по организации выдачи разрешительных документов на строительство через многофункциональные центры. Среди первоочередных задач для региональных властей он также обозначил легализацию трудовых отношений, обеспечение достойного уровня зарплат и благосостояния работающих граждан, в том числе нетрудоспособного возраста, улучшение инвестиционного климата и вопрос по повышению минимального размера оплаты труда. Врио губернатора заявил о возможном расширении форм областной поддержки развития предпринимательской инициативы, если они будут эффективны, а бизнес подойдет к ведению своей деятельности социально ответственно.