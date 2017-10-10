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Финансирование ремонта дорог в Волгоградской области увеличилось на 2,5 млн рублей

Экономика и бизнес
10 октября, 19:10 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 10, октября. /ТАСС

По словам губернатора области, всего в регионе дорожными работами в 2014-2017 годах охвачено около 1,5 тыс. км автотрасс

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ВОЛГОГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Финансирование всех видов ремонта и строительства новых автодорог увеличилось в Волгоградской области за пять лет более чем на 2,5 млн рублей - с 7,2 млрд в 2013 году до 9,8 млрд в этом году. Об этом, как сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградского региона, заявил во вторник губернатор Андрей Бочаров на пленарном заседании международной выставки-форума "ДорогаЭКСПО-2017" в Москве.

"Финансирование дорожной отрасли в регионе существенно увеличилось - с 7,2 млрд в 2013 году до 9,8 млрд в 2017. Только ленивый не говорил о дорогах Волгоградский области. Всего дорожными работами в 2014-2017 годах в регионе охвачено около 1,5 тыс. км автотрасс - таких объемов в регионе не было с советских времен", - цитирует пресс-служба слова Бочарова на форуме.

Губернатор уточнил, что ежегодно всеми видами работ охвачено более 200 км автодорог. Росавтодор использует в работах современные технологии. Например, на участке трассы "Волгоград - Москва" в Городищенском районе под Волгоградом укладывается особо прочное цементобетонное покрытие. Оно выдерживает большие нагрузки в условиях сложного волгоградского климата - жаркое лето и холодная, снежная зима. Бочаров предложил руководству Росавтодора продолжить реконструкцию московской трассы с применением этой технологии.

По словам Бочарова, до конца года планируется открытие второго пускового комплекса моста через реку Волгу - транспорт пойдет по новому мостовому переходу через приток Волги - Ахтубу. Губернатор обратил внимание (федерального центра - прим. ТАСС) на необходимость продолжения работ по строительству третьего и четвертого пусковых комплексов.

Бочаров подчеркнул, что сегодня дорожные работы в регионе ведутся параллельно с благоустройством - это дает дополнительный импульс для развития территорий. По мнению губернатора, реализуя этот проект, решаются и вопросы благоустройства, а также осуществляется ремонт подъездов к школам и другим социальным объектам.

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Бочаров, Андрей Иванович
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