Ученый: развитие внутреннего туризма может стать инструментом нацполитики

ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Развитие внутреннего туризма и возрождение молодежного туризма может стать инструментом национальной политики в России, познакомить россиян с культурой народов многонациональной страны. Такое мнение озвучила ТАСС кандидат философских наук, доцент, завкафедрой философии образования философского факультета МГУ Елена Брызгалина на форуме "Российский Кавказ" в Грозном.

"Для меня не столько СМИ видится инструментом изменения ситуации, мне кажется, гораздо важнее развитие внутреннего туризма. Я в первый раз в Грозном - личные впечатления совсем другие. Также и возрождение молодежного туризма, более широкого, не только для актива, привязанного, может быть, к каким-то учебным программам. Вот, к примеру, говоря о Лермонтове - почему не посмотреть места, о которых он писал?" - сказала она.

По словам Брызгалиной, соблюдение баланса между этнической и общегражданской идентичностью волнует все многонациональные страны. "Я две недели назад читала лекции в Китае, и мне задали этот вопрос. Я спросила у студента, во всех ли провинциях Китая он был, оказалось, что нет. Спросила - хотели бы? Он ответил, что да. Я думаю, что даже если изначально у наших детей, молодежи нет стремления побывать во всех регионах, то это стремление можно сформировать", - отметила она.

Все каналы коммуникации должны работать на единую цель, считает Брызгалина. "Но это очень сложно, поскольку все понимают, что есть и коммерческие интересы, и погоня за рейтингом. Нужно понимать, что мы не только должны говорить об образовании детей, весь мир развернулся в сторону непрерывного образования, в течение всей жизни. Ведь идентичность достаточно трудно формируется, но под влиянием каких-то кризисов разного рода быстро разрушается. Помогать нужно и более взрослым людям через знание адаптироваться к современным реалиям", - пояснила Брызгалина.

О форуме

10-11 октября в Грозном проходит политологический форум "Российский Кавказ". В рамках форума эксперты обсуждат вопросы этноконфессиональных отношений, социально- политических реформ в зеркале северокавказского региона, миграционные процессы и многое другое.

В числе почетных гостей форума ожидается руководитель ФАДН России Игорь Баринов, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава Ростуризма Олег Сафонов, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, главы субъектов СКФО и ЮФО.