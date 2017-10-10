Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученый: развитие внутреннего туризма может стать инструментом нацполитики

Экономика и бизнес
10 октября, 22:04 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 10, октября. /ТАСС

По словам Елены Брызгалиной, соблюдение баланса между этнической и общегражданской идентичностью волнует все многонациональные страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Развитие внутреннего туризма и возрождение молодежного туризма может стать инструментом национальной политики в России, познакомить россиян с культурой народов многонациональной страны. Такое мнение озвучила ТАСС кандидат философских наук, доцент, завкафедрой философии образования философского факультета МГУ Елена Брызгалина на форуме "Российский Кавказ" в Грозном.

"Для меня не столько СМИ видится инструментом изменения ситуации, мне кажется, гораздо важнее развитие внутреннего туризма. Я в первый раз в Грозном - личные впечатления совсем другие. Также и возрождение молодежного туризма, более широкого, не только для актива, привязанного, может быть, к каким-то учебным программам. Вот, к примеру, говоря о Лермонтове - почему не посмотреть места, о которых он писал?" - сказала она.

По словам Брызгалиной, соблюдение баланса между этнической и общегражданской идентичностью волнует все многонациональные страны. "Я две недели назад читала лекции в Китае, и мне задали этот вопрос. Я спросила у студента, во всех ли провинциях Китая он был, оказалось, что нет. Спросила - хотели бы? Он ответил, что да. Я думаю, что даже если изначально у наших детей, молодежи нет стремления побывать во всех регионах, то это стремление можно сформировать", - отметила она.

Все каналы коммуникации должны работать на единую цель, считает Брызгалина. "Но это очень сложно, поскольку все понимают, что есть и коммерческие интересы, и погоня за рейтингом. Нужно понимать, что мы не только должны говорить об образовании детей, весь мир развернулся в сторону непрерывного образования, в течение всей жизни. Ведь идентичность достаточно трудно формируется, но под влиянием каких-то кризисов разного рода быстро разрушается. Помогать нужно и более взрослым людям через знание адаптироваться к современным реалиям", - пояснила Брызгалина.

О форуме

10-11 октября в Грозном проходит политологический форум "Российский Кавказ". В рамках форума эксперты обсуждат вопросы этноконфессиональных отношений, социально- политических реформ в зеркале северокавказского региона, миграционные процессы и многое другое.

В числе почетных гостей форума ожидается руководитель ФАДН России Игорь Баринов, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава Ростуризма Олег Сафонов, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, главы субъектов СКФО и ЮФО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
2
СМИ: Мадрид считает слова главы Каталонии объявлением независимости
3
В ТАСС пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей
4
Глава Каталонии предложил приостановить установление независимости
5
Эрдоган отказался считать американского посла в Турции представителем США
6
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
7
Путин обеспокоен рисками, которые несет использование криптовалют
Темы дня
Новости партнеров
Реклама