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Ткачев призвал марокканских экспортеров цитрусовых активнее работать на российском рынке

Экономика и бизнес
10 октября, 20:28 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде

Министр сельского хозяйства отметил, что данная продукция давно зарекомендовала себя и пользуется высоким спросом

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РАБАТ, 10 октября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Качество марокканских цитрусовых давно себя зарекомендовало в РФ, россияне любят эту продукцию. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту ТАСС заявил во вторник в столице королевства министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Он принимает участие в работе Российской деловой миссии в Королевстве Марокко, организованной в рамках официального визита в эту североафриканскую страну председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

По словам Ткачева, "доля марокканских цитрусовых на российском рынке и так достаточно высока". "Думаю, что марокканцам надо активнее присутствовать на российском рынке, двигать свою продукцию, работать с бизнесом, прежде всего, с торговыми и распределительными сетями, крупными торговыми центрами и так далее. Эта работа уже проводится, но я считаю, что надо ее осуществлять более активно. Главное, что марокканская продукция пользуется спросом", - подытожил он.

"Марокко занимает 4-е место по поставкам апельсинов в Россию, и 2-е - по мандаринам" - сообщил Ткачев. "Качество марокканских цитрусовых давно себя зарекомендовало - оно очень приличное, высокое, - подчеркнул министр. - Важно также отметить, что исторически российские потребители хорошо знают марокканские апельсины и мандарины". "Я и сам с удовольствием их потребляю", - признался собеседник корреспонденту ТАСС.

В работе делового форума, проходящего под девизом "Россия-Марокко: открывая новые возможности", принимают участие представители около двух десятков компаний РФ, работающих в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства, вагоностроения, фармацевтики и ряда других.

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