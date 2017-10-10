Россия намерена довести ежегодные поставки зерна в Марокко до 1 млн тонн

РАБАТ, 10 октября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Россия намерена довести до 1 млн тонн ежегодные поставки зерна на марокканский рынок. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту ТАСС заявил во вторник в столице королевства министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Он принимает участие в работе Российской деловой миссии в Королевстве Марокко, организованной в рамках официального визита в эту североафриканскую страну председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

"Мы надеемся на то, что Марокко станет крупным импортером российского зерна", - отметил Ткачев. "В 2016 года мы продали Марокко 850 тыс. тонн зерна. В этом году - меньше, поскольку у Марокко - свой урожай, свой хлеб. И это объяснимо, мы с пониманием к этому относимся - они защищают свой рынок и, естественно, марокканцы развивают свое производство", - продолжал министр.

"Наша планка в ближайшей перспективе - это 1 млн тонн зерна в год. Если получится больше, то мы будем только рады", - подчеркнул Ткачев.

В целом, по его словам, "марокканцы заинтересованы в поставках, помимо зерна, из России сахара, кондитерских изделий, растительного масла и много чего еще".

"Мы нацелены очень решительно на продолжение нашего диалога, и конечно, самое главное, на значительное увеличение объемов торговли между Россией и Марокко. Тем более мы имеем такое поручение и от президента РФ, и от короля Марокко", - заявил Ткачев.

"Для этого есть все предпосылки. Продукцию из Марокко очень хорошо знают на российском рынке, ждут ее. Поэтому я обращаюсь к марокканским производителям сельскохозяйственных товаров - производите больше. Мы ждем ваши товары и вашу продукцию", - сказал в заключение он.