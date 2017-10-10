Crocus Group построит Agalarov Tower вместо Trump Tower

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Crocus Group планирует построить комплекс Agalarov Tower вместо ранее планируемого Trump Tower, сообщил вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов на открытии первого фитнес-центра Crocus Group.

"На территории Crocus City вместо Trump Tower я планирую построить Agalarov Tower. Это будет сделано в пределах одной человеческой жизни. С Дональдом Трампом мы никаких связей не имеем", - заявил Агаларов-младший.

Ранее президент компании Crocus Group Арас Агаларов исключил реализацию совместных бизнес-проектов с Дональдом Трампом, в частности проекта по строительству комплекса Trump Tower в Москве, после победы миллиардера на президентских выборах в США.