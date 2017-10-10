Crocus Group построит Agalarov Tower вместо Trump Tower

Глава Каталонии предложил приостановить установление независимостиМеждународная панорама 10 октября, 20:41
Президентская библиотека оцифрует патенты российских ученых с 1878 годаНаука 10 октября, 20:03
Слуцкий: Россия не собирается платить никаких компенсаций за КрымПолитика 10 октября, 20:03
Теннисистка Звонарева заявила, что "ВТБ Кубок Кремля" является особенным турниром для нееСпорт 10 октября, 19:26
МИД Украины выразил возмущение в связи с заявлением президента Чехии по КрымуМеждународная панорама 10 октября, 19:25
Болельщики направили 2 млн заявок на покупку билетов на ЧМ-2018 по футболуСпорт 10 октября, 19:14
Иски "Роснефти" и Игоря Сечина к СМИ. ДосьеБиографии и справки 10 октября, 19:12
Минкавказа: врио главы Дагестана предстоит устранить трехсменное образование в республикеОбщество 10 октября, 19:11
Бывшее руководство "Югры" намерено обжаловать решение суда по спору с ЦБЭкономика и бизнес 10 октября, 19:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Crocus Group планирует построить комплекс Agalarov Tower вместо ранее планируемого Trump Tower, сообщил вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов на открытии первого фитнес-центра Crocus Group.
"На территории Crocus City вместо Trump Tower я планирую построить Agalarov Tower. Это будет сделано в пределах одной человеческой жизни. С Дональдом Трампом мы никаких связей не имеем", - заявил Агаларов-младший.
Ранее президент компании Crocus Group Арас Агаларов исключил реализацию совместных бизнес-проектов с Дональдом Трампом, в частности проекта по строительству комплекса Trump Tower в Москве, после победы миллиардера на президентских выборах в США.