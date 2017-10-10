Глава Минпромторга РФ может принять участие в заседании делового совета США - РФ в октябре

Сорокин уверен, что стадион в Самаре будет готов к апрельским тестовым матчамСпорт 10 октября, 22:24
Черчесов: Смолов стал одним из заводил сборной России по футболу в матче с иранцамиСпорт 10 октября, 22:10
Рок-группа U2 отложила выступление на концерте в Буэнос-Айресе из-за матча отбора ЧМ-2018Спорт 10 октября, 22:08
Черчесов: гол иранцев в матче с россиянами не вытекал из логики игрыСпорт 10 октября, 21:56
Сорокин: сборной Украины в случае попадания на ЧМ-2018 было бы комфортно в РоссииСпорт 10 октября, 21:55
ISU подтвердил участие Медведевой, Михайловой и Коляды в этапе Гран-при в МосквеСпорт 10 октября, 21:47
Черчесов: футболист Алексей Миранчук не вошел в игру в матче с иранцамиСпорт 10 октября, 21:43
Сборная Ирана не будет базироваться в Казани во время чемпионата мираСпорт 10 октября, 21:35
Хоккеисту "Авангарда" Лемтюгову удалили селезенку, его жизни ничто не угрожаетСпорт 10 октября, 21:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, как ожидается, выступит на ежегодном заседании Американо-Российского делового совета (АРДС), которое пройдет в Нью-Йорке с 26 по 27 октября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте организации.
"По мере приближения ежегодного заседания АРДС мы продолжаем формировать программу и расширять состав выступающих, среди которых - посол России в США Анатолий Антонов, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель Евразийского экономического союза Тигран Саркисян и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин", - сообщается на сайте совета.
Кроме того, свое участие в предстоящей конференции уже подтвердили председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, замгубернатора Московской области, министр по вопросам инноваций Денис Буцаев, вице-президент "Транснефти" Михаил Маргелов и другие.