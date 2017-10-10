Глава Минпромторга РФ может принять участие в заседании делового совета США - РФ в октябре

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, как ожидается, выступит на ежегодном заседании Американо-Российского делового совета (АРДС), которое пройдет в Нью-Йорке с 26 по 27 октября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте организации.

"По мере приближения ежегодного заседания АРДС мы продолжаем формировать программу и расширять состав выступающих, среди которых - посол России в США Анатолий Антонов, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель Евразийского экономического союза Тигран Саркисян и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин", - сообщается на сайте совета.

Кроме того, свое участие в предстоящей конференции уже подтвердили председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, замгубернатора Московской области, министр по вопросам инноваций Денис Буцаев, вице-президент "Транснефти" Михаил Маргелов и другие.