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Ингушетия примет участие в сельскохозяйственной выставке в Катаре

Экономика и бизнес
10 октября, 21:11 UTC+3 МАГАС МАГАС 10, октября. /ТАСС

Делегацию Катара заинтересовал стенд республики на выставке "Золотая осень", особый интерес вызвала мясная халяльная продукция, сообщил министр сельского хозяйства региона Мухамед Гагиев

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МАГАС, 10 октября. /ТАСС/. Ингушетия будет участвовать в сельскохозяйственной выставке, которая пройдет весной 2018 года в Катаре. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Мухамед Гагиев во вторник в Назрани на пресс-конференции, посвященной итогам прошедшей 4-7 октября в Москве Международной агропромышленной выставки "Золотая осень".

"Наш стенд на выставке и представленная продукция вызвали интерес. Особый - у посетивших стенд министра сельского хозяйства Катара и посла Катара в России. Нас пригласили принять участие в сельскохозяйственной выставке, которая пройдет весной следующего года в Катаре, мы приняли приглашение и решили принять в ней участие", - сказал Гагиев.

По его словам, особенно заинтересовала гостей из Катара мясная халяльная продукция из Ингушетии.

Говоря об итогах участия Ингушетии в выставке "Золотая осень", Гагиев выразил мнение, что оно было успешным. "Мы за вклад в развитие выставки "Золотая осень" были удостоены высшей награды этого важного для сельхозпроизводителя мероприятия - Гран-при. Двое фермеров за качество производимой продукции получили золотые медали, и еще 20 - грамоты", - сказал он.

Гагиев подчеркнул, что свою продукцию на выставке представили около 200 сельхозпроизводителей из Ингушетии. "Мы представили на выставке продукцию растениеводства, животноводства, пчелиный мед, минеральные воды, продукцию садоводства и многое другое ", - сказал он.

По его словам, на выставке удалось наладить деловые контакты с другими производителями сельскохозяйственной продукции, обменяться опытом, изучить спрос.

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