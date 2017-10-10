Продовольственный экспорт из РФ к концу 2017 года может достичь $20 млрд

Сорокин уверен, что стадион в Самаре будет готов к апрельским тестовым матчамСпорт 10 октября, 22:24
Черчесов: Смолов стал одним из заводил сборной России по футболу в матче с иранцамиСпорт 10 октября, 22:10
Рок-группа U2 отложила выступление на концерте в Буэнос-Айресе из-за матча отбора ЧМ-2018Спорт 10 октября, 22:08
Черчесов: гол иранцев в матче с россиянами не вытекал из логики игрыСпорт 10 октября, 21:56
Сорокин: сборной Украины в случае попадания на ЧМ-2018 было бы комфортно в РоссииСпорт 10 октября, 21:55
ISU подтвердил участие Медведевой, Михайловой и Коляды в этапе Гран-при в МосквеСпорт 10 октября, 21:47
Черчесов: футболист Алексей Миранчук не вошел в игру в матче с иранцамиСпорт 10 октября, 21:43
Сборная Ирана не будет базироваться в Казани во время чемпионата мираСпорт 10 октября, 21:35
Хоккеисту "Авангарда" Лемтюгову удалили селезенку, его жизни ничто не угрожаетСпорт 10 октября, 21:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РАБАТ, 10 октября. /ТАСС/. Российский продовольственный экспорт по итогам 2017 года может достичь $20 млрд. Об этом заявил во вторник в Рабате министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая на заседании Российской деловой миссии в Королевстве Марокко.
Мероприятие, проходящее под девизом "Россия - Марокко: открывая новые возможности", организовано в рамках официального визита в эту североафриканскую страну председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.
"В последние годы российский продовольственный экспорт активно развивается. За прошедшие 10 лет он вырос в 3,5 раза - с $5 млрд до $17 млрд по итогам 2016 года, - сообщил Ткачев делегатам форума. - Надеемся, что по итогам 2017 года экспорт будет порядка $20 млрд".
"Хочу отметить, что важен не только рост объемов, но и диверсификация экспорта и в плане географии, и в плане товарной структуры", - подчеркнул министр.
В работе делового форума, принимают участие представители около 20 компаний РФ, работающих в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства, вагоностроения, фармацевтики и ряда других.