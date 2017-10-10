Продовольственный экспорт из РФ к концу 2017 года может достичь $20 млрд

РАБАТ, 10 октября. /ТАСС/. Российский продовольственный экспорт по итогам 2017 года может достичь $20 млрд. Об этом заявил во вторник в Рабате министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая на заседании Российской деловой миссии в Королевстве Марокко.

Мероприятие, проходящее под девизом "Россия - Марокко: открывая новые возможности", организовано в рамках официального визита в эту североафриканскую страну председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

"В последние годы российский продовольственный экспорт активно развивается. За прошедшие 10 лет он вырос в 3,5 раза - с $5 млрд до $17 млрд по итогам 2016 года, - сообщил Ткачев делегатам форума. - Надеемся, что по итогам 2017 года экспорт будет порядка $20 млрд".

"Хочу отметить, что важен не только рост объемов, но и диверсификация экспорта и в плане географии, и в плане товарной структуры", - подчеркнул министр.

В работе делового форума, принимают участие представители около 20 компаний РФ, работающих в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства, вагоностроения, фармацевтики и ряда других.