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Минпромторг поддержал проект технического перевооружения судостроительного завода "Янтарь"

Экономика и бизнес
10 октября, 23:39 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 10, октября. /ТАСС

Губернатор Калининградской области заявил, что таким образом предприятие ускорит выполнение заказов на производство и ремонт судов

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КАЛИНИНГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ поддержал проект технического перевооружения Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области по итогам встречи губернатора Антона Алиханова с главой федерального ведомства Денисом Мантуровым, состоявшейся во вторник в Москве.

"В ходе встречи федеральным ведомством было принято решение оказать содействие в предоставлении Прибалтийскому судостроительному заводу "Янтарь" финансирования для реализации проектов по техническому перевооружению ряда производств, а также реконструкции достроечных набережных с заменой кранового оборудования", - говорится в сообщении.

"Реализация заводом "Янтарь" проектов в рамках федеральной целевой программы требует от предприятия технического перевооружения. Это ускорит выполнение заказов на производство и ремонт судов", - приводит пресс-служба слова Алиханова. Объемы финансовой поддержки, на которую может рассчитывать предприятие, пока не называются.

Сообщается, что в ходе встречи также рассмотрено предложение правительства области расширить долю производителей гражданской электроники в общем количестве участников госзакупок для нужд госкорпораций и компаний с государственным участием. Глава Минпромторга поручил направить в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева письмо ведомства о поддержке этой инициативы.

Также Денисом Мантуровым дано поручение рассмотреть вопрос предоставления автомобильному холдингу "Автотор" поддержки на компенсацию затрат на энергоресурсы, обеспечение выпуска и гарантийных обязательств ЕВРО-4 и ЕВРО-5, содержания рабочих мест и перспектив участия предприятия в программах поддержки потребительского спроса, сообщила пресс-служба калининградского правительства.

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Персоны
Алиханов, Антон Андреевич Мантуров, Денис Валентинович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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