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Мэй и Трамп обсудили положение в Ольстере в свете ситуации вокруг компании Bombardier

Экономика и бизнес
10 октября, 23:11 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, октября. /ТАСС

Лидеры двух стран отметили, что авиастроительная компания обеспечивает население Северной Ирландии рабочими местами

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ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила во вторник в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом экономическое положение в Северной Ирландии в свете ситуации вокруг канадской авиастроительной компании Bombardier, у которой в Ольстере есть большое предприятие. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в канцелярии главы британского кабмина.

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По словам сотрудника премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10, лидеры двух стран "обсудили важность рабочих мест, которые обеспечивает завод Bombardier для населения и экономики Северной Ирландии".

"Премьер-министр также повторно выразила свои соболезнования президенту в свете ужасной стрельбы в Лас-Вегасе", - добавили в канцелярии.

В конце сентября министерство торговли США распространило заявление, в котором содержатся предварительные выводы по расследованию, начатому весной текущего года после обращения с жалобой американского авиапроизводителя Boeing на демпинговую политику Bombardier. По данным Boeing, фирма Bombardier, чтобы выиграть тендер Delta Air Lines, в 2016 году предложила поставить авиакомпании свои новые самолеты по "абсурдно низкой" цене в $19,6 млн за воздушное судно, при этом себестоимость их производства американская корпорация оценивает в $33,2 млн. 

6 октября минторг США объявил о решении обложить дополнительной компенсационной таможенной пошлиной в размере 79,82% продукцию, поставляемую Bombardier. Она вводится в отношении гражданских авиалайнеров на 100-150 посадочных мест, экспортируемых в США канадской фирмой. В конце сентября Минторг уже принял решение об обложении этой продукции компенсационной таможенной пошлиной в размере 219,63%.

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд
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