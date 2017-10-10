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В Алжире считают, что визит Медведева открывает перспективы для двусторонних отношений

Экономика и бизнес
10 октября, 23:59 дата обновления: 11 октября, 0:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Глава алжирского правительства подчеркнул, что сотрудничество позволит создать новые рабочие места и дополнительные доходы

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Алжир открывает многообещающие перспективы для двусторонних отношений. Об этом, как передает агентство Algerie Presse Service, заявил во вторник глава алжирского правительства Ахмед Уяхья.

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По его словам, "важный визит Медведева откроет многообещающие перспективы для двусторонних отношений, получивших новый отсчет после подписания Декларации о стратегическом партнерстве в апреле 2001 года".

"Диверсификация экономического сотрудничества между Алжиром и Россией позволит создать новые рабочие места и дополнительные доходы", - подчеркнул Уяхья.

Ранее во вторник в рамках рабочего визита Медведева в Алжир стороны подписали шесть документов о сотрудничестве и взаимодействии в экономике, образовании, здравоохранении и взаимной правовой помощи. Они заключили конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам, программу сотрудничества в области здравоохранения и исполнительную программу в сфере образования.

Кроме того, были подписаны: меморандум о сотрудничестве между "Транснефтью" и алжирской государственной нефтегазовой компанией Sonatrach в области разведки, добычи, транспортировки, переработки и продажи углеводородов; меморандум между "Росатомом" и Комиссариатом по атомной энергии Алжира о совместной подготовке кадров; меморандум между компаниями "Биокад" и "Биомад СПА".

Медведев также сообщил, что Россия и Алжир обсуждают кооперацию по производству железнодорожных вагонов.

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Персоны
Уяхья, Ахмед Медведев, Дмитрий Анатольевич
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