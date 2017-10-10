В Алжире считают, что визит Медведева открывает перспективы для двусторонних отношений

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Алжир открывает многообещающие перспективы для двусторонних отношений. Об этом, как передает агентство Algerie Presse Service, заявил во вторник глава алжирского правительства Ахмед Уяхья.
По его словам, "важный визит Медведева откроет многообещающие перспективы для двусторонних отношений, получивших новый отсчет после подписания Декларации о стратегическом партнерстве в апреле 2001 года".
"Диверсификация экономического сотрудничества между Алжиром и Россией позволит создать новые рабочие места и дополнительные доходы", - подчеркнул Уяхья.
Ранее во вторник в рамках рабочего визита Медведева в Алжир стороны подписали шесть документов о сотрудничестве и взаимодействии в экономике, образовании, здравоохранении и взаимной правовой помощи. Они заключили конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам, программу сотрудничества в области здравоохранения и исполнительную программу в сфере образования.
Кроме того, были подписаны: меморандум о сотрудничестве между "Транснефтью" и алжирской государственной нефтегазовой компанией Sonatrach в области разведки, добычи, транспортировки, переработки и продажи углеводородов; меморандум между "Росатомом" и Комиссариатом по атомной энергии Алжира о совместной подготовке кадров; меморандум между компаниями "Биокад" и "Биомад СПА".
Медведев также сообщил, что Россия и Алжир обсуждают кооперацию по производству железнодорожных вагонов.