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Медведев в Марокко обсудит с руководством страны сотрудничество в энергетике и АПК

Экономика и бизнес
11 октября, 0:13 UTC+3 РАБАТ РАБАТ 11, октября. /ТАСС

В ходе переговоров стороны рассмотрят перспективы сотрудничества в различных сферах, включая промышленность, сельское хозяйство, туризм, культурные и гуманитарные связи

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РАБАТ, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в среду переговоры с руководством Марокко, на которых будет обсуждаться сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве и развитие туризма. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Глава кабмина прибыл в Марокко из Алжира, где у него также прошли переговоры с руководством государства.

Программа двухдневного визита Медведева предусматривает переговоры с премьер-министром Саадом ад-Дин аль-Османи, беседы с председателями обеих палат парламента. "В ходе переговоров будут рассмотрены состояние и перспективы сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, промышленность, сельское хозяйство, туризм, культурные и гуманитарные связи, - говорится в сообщении кабмина РФ. - К подписанию в ходе визита готовится ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений и документов".

Сотрудник аппарата правительства РФ сообщил, что Медведев посещает Марокко по приглашению главы кабмина этой страны Саада ад-Дина аль-Османи. "В России высоко ценят традиционно дружественные отношения с королевством, придают большое значение дальнейшему углублению и развитию двустороннего взаимодействия на различных направлениях", - отметил собеседник агентства.

По его словам, на полях визита Медведева в Марокко состоится российско-марокканский бизнес-форум с широким участием представителей деловых кругов двух стран, организатором мероприятия выступил Российский экспортный центр.

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