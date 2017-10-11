Имущество обанкротившегося Интехбанка оценили в 341 млн рублей

КАЗАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Недвижимое имущество и автомобили признанного банкротом Интехбанка оценили в 341 млн рублей. Об этом сообщается в опубликованном в среду отчете Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Рыночная стоимость недвижимого имущества [Интехбанка] в количестве 28 единиц, расположенного на территории Республики Татарстан, составляет 321,7 млн рублей (с НДС), рыночная стоимость транспортных средств в количестве 20 единиц, расположенных на территории Республики Татарстан, - 19,29 млн рублей (с НДС)", - говорится в сообщении.

Оценку имущества по заказу АСВ провела компания "Лабриум-консалтинг" (г. Санкт-Петербург).

Банк России 3 марта отозвал лицензию у Интехбанка. По решению Арбитражного суда Татарстана он признан банкротом. По данным Центробанка, отрицательный капитал Интехбанка составил 14,8 млрд рублей.

Временная администрация, выявила в деятельности Интехбанка операции, имеющие признаки сделок, направленных на вывод активов посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, а также путем переуступки прав требований по ссудной задолженности юридических лиц.