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Российские авиакомпании в сентябре увеличили перевозки пассажиров почти на 14%

Экономика и бизнес
11 октября, 10:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

По данным Росавиации, всего было перевезено 10,4 млн человек

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские авиакомпании по итогам сентября 2017 года увеличили перевозки пассажиров по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 13,8%, до 10,4 млн человек. Об этом говорится в материалах Росавиации.

Пассажирооборот за прошедший месяц вырос на 12,8% и достиг 25,1 млрд пассажиро-километров.

В частности, рост перевозок в прошлом месяце показали авиакомпании "Аэрофлот" - почти 3 млн пассажиров (+11,9%), "Россия" - 1,2 млн пассажиров (+28,3%), S7 - 1 млн пассажиров (+7,4%) и "Уральские авиалинии" - 890 тыс. пассажиров (+25,2%).

За первые девять месяцев авиакомпании обслужили 80,7 млн пассажиров, обеспечив рост перевозок на 19,3%. Пассажирооборот достиг 198,2 млрд пассажиро-километров, рост составил 21,3%.

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