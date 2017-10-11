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Объем кредитов в экономике РФ за девять месяцев вырос на 4,3%

Экономика и бизнес
11 октября, 10:15 UTC+3

По данным Центробанка, в том числе на 2,8% увеличилось кредитование нефинансовых организаций

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Объем кредитов в российской экономике за январь - сентябрь 2017 года увеличился на 4,3%, сообщается в материалах Банка России.

"В январе - сентябре текущего года зафиксирован прирост кредитов в экономике на 4,3%, в том числе на 2,8% увеличилось кредитование нефинансовых организаций", - отмечает регулятор.

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