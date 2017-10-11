Объем кредитов в экономике РФ за девять месяцев вырос на 4,3%

Шарапова обыграла румынку Бегу в первом круге турнира WTA в ТяньцзинеСпорт 11 октября, 10:34
Источник: прокуратура обжаловала приговор экс-замминистра культуры ПирумовуПроисшествия 11 октября, 10:31
Автомобилисты Москвы будут получать онлайн-копии штрафов за нарушение правил парковкиМосква 11 октября, 10:23
Всесезонный футбольный манеж появится на территории стадиона им. СтрельцоваСпорт 11 октября, 10:18
"Комсомольская правда" принесет официальные извинения ХворостовскомуОбщество 11 октября, 10:13
Президент Панамы объявил в стране выходной в связи с выходом сборной на ЧМ-2018Спорт 11 октября, 10:13
Активисты снова демонтировали мемориальную доску Немцову в центре МосквыОбщество 11 октября, 10:00
Новосибирск впервые с 2010 года полностью выполнил норматив по ремонту дорогСибирь 11 октября, 9:45
Названы самые культурные города РоссииОбщество 11 октября, 9:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Объем кредитов в российской экономике за январь - сентябрь 2017 года увеличился на 4,3%, сообщается в материалах Банка России.
"В январе - сентябре текущего года зафиксирован прирост кредитов в экономике на 4,3%, в том числе на 2,8% увеличилось кредитование нефинансовых организаций", - отмечает регулятор.