В Госдуме обсудят продление программ бюджетного кредитования регионов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков намерен поставить перед правительством вопрос о продлении программ бюджетного кредитования регионов для обеспечения ими возможности выплат зарплат бюджетникам. Об этом он заявил журналистам перед "правительственным часом" в Госдуме, который будет посвящен проблеме межбюджетных отношений.

"Есть еще один вопрос, который мы собираемся поднять, связан с бюджетными кредитами. Мы приветствуем поручения президента по реструктуризации бюджетных кредитов, эта реструктуризация предполагает срок до семи лет, с возможностью пролонгации до 12 лет. Мы выражаем озабоченность в связи с тем, что со следующего года бюджетные кредиты прекращают выдаваться - Минфин выступает с такой инициативой", - отметил он.

Аксаков напомнил о том, что в следующем году предусмотрена индексация зарплат бюджетным работникам. "Это потребует около 300 млрд рублей, и не все регионы смогут найти средства для такой индексации. Соответственно, надо думать о том, где найти деньги на выплату зарплат бюджетным работникам, как правило это низкообеспеченные слои населения. Бюджетные кредиты - это один из источников. Поэтому будем ставить вопрос о том, чтобы программа бюджетного кредитования продлевалась, в противном случае регионы будут обращаться в кредитные организации, а там ставка не ниже 9,5%, а то и более процентов. Поэтому закредитованность регионов, которая в последнее время начала снижаться, может усилиться", - сказал депутат.

Аксаков также выступил за перераспределение налоговых поступлений в пользу регионов. "Без инвестиций региональные бюджеты никогда не будут получать дополнительные доходы. Сейчас, к сожалению, ситуация, когда большая часть денег, отчисляемая налогоплательщиками, концентрируется в федеральном бюджете, во внебюджетных фондах - примерно 2/3 всех консолидированных поступлений, и в этих условиях регионам удается едва-едва выполнять социальные программы, и они фактически не могут заниматься инвестиционным процессом, а значит укреплять налоговую, доходную базу своих бюджетов", - констатировал парламентарий.

"Сегодня мы будем ставить вопрос о перераспределении налоговых поступлений - понятно, что это очень быстро осуществить нельзя, это надо делать поэтапно, но должна быть соответствующая программа, утвержденная правительством, может быть, даже закрепленная Госдумой, и в соответствии с этой программой надо постепенно укреплять доходный потенциал регионов и муниципалитетов. Тогда будет рост инвестиций, и региональным властям зачастую лучше видно, куда направить средства, которые у них появляются благодаря дополнительным налоговым поступлениям", - указал Аксаков.