Власти КБР ожидают рост объемов производства плодоовощных консервов на 7-8% в 2017 году

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НАЛЬЧИК, 11 октября. /ТАСС/. Объемы производства плодоовощной консервированной продукции в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2017 году вырастут минимум на 7-8% и достигнут 270-280 млн условных банок. Об этом в среду сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства КБР.
"За январь-август этого года выпущено 203,5 млн условных банок плодоовощных консервов, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 14,5%. По году рассчитываем произвести как минимум 270-280 млн условных банок, что будет на 7-8% выше уровня прошлого года", - уточнили в министерстве.
В ведомстве отметили, что роста показателей планируют достичь за счет объемов крупнейшего в регионе предприятия по производству томатной пасты - "Овощи Юга", - которое запустили в 2016 году. Сейчас его мощность составляет порядка 12 тыс. тонн готовой продукции в год. Проектная мощность завода - около 35 тыс. тонн.
"Планируется, что завод выйдет на проектную мощность к 2019 году, при условии, что с финансированием и кредитованием все будет благополучно, - заметили в ведомстве. - Как известно, Россия почти всю томатную пасту - 95% - закупает за пределами РФ. А с выходом этого завода на полную мощность мы планируем занять 30% российского рынка".
По информации министерства сельского хозяйства КБР, в республике работают 15 овощеперерабатывающих заводов, из них четыре - основные, они производят около 80% всей продукции. В прошлом году предприятия КБР произвели 259,5 млн условных банок консервированной продукции, большая часть была отправлена за пределы республики. Емкость условной банки консервированной продукции составляет 350 граммов.