Астраханская область направит на ремонт дорог около 3 млрд рублей в 2017-2018 годах

АСТРАХАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Более 150 км дорог будут отремонтированы в Астраханской области за 2017-2018 годы. На это выделят порядка 3 млрд рублей, сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

"Объем финансирования по программе "Безопасные и качественные дороги" в 2017-18 годах составит порядка 3 млрд рублей. В этом году из федерального бюджета было выделено 625 млн рублей, из областного и муниципального - еще 877 млн рублей. К концу следующего года будут приведены в порядок более 400 км (более 50%) дорог астраханской агломерации", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, за два года в регионе будут отремонтированы более 150 км дорог, пять мостов и путепроводов, запланировано нанесение дорожной разметки из термопластика, обустройство пешеходных переходов, обеспечение освещения, установка светофоров. В этом году будет приведен в соответствие с нормативами каждый десятый километр улично-дорожной сети астраханской агломерации.

В пресс-службе также отметили, что в программу текущего года удалось включить завершение ремонта моста через реку Кривая Болда. Это гидротехническое сооружение напрямую решает транспортный вопрос для 120 тыс. жителей региона, соединяя центр Астрахани с крупнейшими городскими микрорайонами. На данный момент на объекте ведутся пусконаладочные работы, параллельно идет подготовка и обучение техперсонала.

Федеральная программа "Безопасные и качественные дороги России" запланирована на 2016-2025 годы. Она предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. Астраханская область вошла в нацпроект в 2017 году, тогда в регионе нормативным требованиям соответствовало не более 35% всей улично-дорожной сети агломерации. Уже в конце реализации первого года программы показатель достигнет 46%, а по итогам второго - 54%.

В астраханскую агломерацию входит территория города Астрахани и ближайших районов в радиусе 60 км: протяженность дорог здесь более 800 км, а количество жителей - порядка 630 тыс. человек.