"Ростелеком" может продать здание Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. "Ростелеком" изучает возможность продажи здания Центрального телеграфа в Москве на Тверской улице, дом 7. Об этом сообщила ТАСС директор департамента внешних коммуникаций компании Кира Кирюхина.

"Компания уже приняла решение о том, чтобы разделить компанию "Центральный телеграф" на операционное подразделение и недвижимость. Впоследствии здание может быть продано", - сказала она.

Операционная компания будет присоединена к макрорегиону Центр "Ростелекома", добавила Кирюхина.