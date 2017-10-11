"Ростелеком" может продать здание Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. "Ростелеком" изучает возможность продажи здания Центрального телеграфа в Москве на Тверской улице, дом 7. Об этом сообщила ТАСС директор департамента внешних коммуникаций компании Кира Кирюхина.
"Компания уже приняла решение о том, чтобы разделить компанию "Центральный телеграф" на операционное подразделение и недвижимость. Впоследствии здание может быть продано", - сказала она.
Операционная компания будет присоединена к макрорегиону Центр "Ростелекома", добавила Кирюхина.