Пассажиропоток в аэропортах Кубани вырос почти на 600 тыс. человек

КРАСНОДАР, 11 октября. /ТАСС/. Аэропорты Краснодарского края за девять месяцев 2017 года обслужили более 8,7 млн человек, что более чем на 580 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила в среду пресс-служба компании "Базэл Аэро", управляющей аэропортами в регионе.

"Пассажиропоток в аэропортах Сочи, Краснодара, Анапы и Геленджика за девять месяцев 2017 года составил 8 млн 777 тыс. 584 человека. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2016 года, когда аэропорты обслужили 8 млн 196 тыс. 576 пассажиров", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что наиболее заметный рост пассажиропотока зафиксирован на международных направлениях. Через кубанские аэропорты с начала года вылетели или прибыли из-за рубежа более 692 тыс. пассажиров, что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В "Базэл Аэро" считают, что это связано с открытием новых международных рейсов, в том числе возобновлением чартеров в Турцию.

Наибольший рост по пассажиропотоку показал аэропорт Краснодара - он обслужил свыше 2,6 млн человек, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Число пассажиров на внутренних направлениях составило около 2 млн человек с ростом в 8%, на международных - более 540 тыс. с ростом в 76%.

В аэропорту Сочи также отмечено увеличение количества пассажиров на зарубежных линиях. Из более чем 4,6 млн обслуженных за девять месяцев пассажиров услугами авиакомпаний на внутренних рейсах воспользовались около 4,5 млн человек, на международных - более 149 тыс. человек, с ростом почти в 50%.