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Московские энергетики опубликовали антирейтинг управляющих компаний-должников

Экономика и бизнес
11 октября, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

ООО "Управляющая компания "Дом-Мастер" имеет самую большую задолженность - более 600 млн рублей

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Энергетики Москвы опубликовали список управляющих компаний, чья задолженность за тепловую энергию ставит под угрозу надежное теплоснабжение жилого сектора Москвы. Как сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК), перечень возглавляют две организации с совокупным долгом почти в 1,3 млрд рублей.

"На первом месте - ООО "Управляющая компания "Дом-Мастер" с задолженностью более 700 млн рублей, на втором - ООО "Управляющая компания ЮНИ-ДОМ" с задолженностью более 600 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

Там пояснили, что цель проекта "Антирейтинг управляющих компаний-должников" - предотвратить развитие кризисных ситуаций в зонах ответственности неплательщиков, представив городскому сообществу информацию о состоянии платежной дисциплины и уровне финансовой устойчивости данных организаций.

"Практика показывает, что подавляющее большинство жителей в срок и полностью оплачивают коммунальные счета. При этом средства, собранные с жильцов, до поставщика тепла - ПАО "МОЭК" - не доходят, и ситуация только ухудшается. В частности, в управлении у лидера антирейтинга, компании "Дом-Мастер", находится 361 дом, в котором проживает свыше 37 тыс. человек. Фактически, в пересчете на каждого жителя приходится примерно по 20 тыс. рублей задолженности за поставленные ресурсы", - отметили в пресс-службе.

Антирейтинг сгруппирован по нескольким разделам, в зависимости от величины задолженности. В каждом есть свои "лидеры". Так, в группе "Задолженность 100-500 млн рублей" первенство у ОАО "Управляющая компания "Городская", ООО "Управляющая компания Экологический фактор" и Войсковой части №66631.

В группе "Задолженность 50 - 100 млн рублей" лидируют ООО "Управляющая Компания Пресненского района" и ООО "Главное управление жилищным фондом"(компания обслуживает объекты Министерства обороны РФ). В группе "Задолженность до 50 млн рублей" - ООО "Бамос Трейд". Рейтинг будет публиковаться ежеквартально на сайте "МОЭК".

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