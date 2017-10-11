СМИ: прибыль ЕЦБ в результате финансового кризиса в Греции составила $9,5 млрд

Кравцов отметил хорошую форму конькобежцев Кулижникова и Юскова перед стартом Кубка мираСпорт 11 октября, 13:01
В России введут госрегулирование эмиссии и обращения криптовалютЭкономика и бизнес 11 октября, 12:57
Суд в Красноярске оштрафовал авиакомпанию Azur Air на 600 тыс. руб. за опоздания чартеровСибирь 11 октября, 12:56
Число пожаров в Москве снизилосьМосква 11 октября, 12:50
СМИ: "Барселона" может приобрести Алли, если не договорится о покупке КоутиньоСпорт 11 октября, 12:48
Главные российские новинки книжной ярмарки во ФранкфуртеКультура 11 октября, 12:45
Колобков: Минспорт предоставляет МОК всю информацию по допинг-пробам с ОИ-2014Спорт 11 октября, 12:37
Выставка фотографий Северного Кавказа открылась в московском метроОбщество 11 октября, 12:26
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке ВерныйОбщество 11 октября, 12:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в результате финансового кризиса в Греции получил прибыль в размере почти $9,5 млрд. Об этом сообщила в среду британская газета Daily Express.
Эти средства, по данным издания, поступили в качестве процентных выплат по греческим суверенным облигациям, приобретенным в соответствии с программой помощи ЕЦБ, и теперь будут распределены между центробанками 19 стран зоны евро. Те в свою очередь должны сами определить, как им расходовать полученные деньги.
"Этот вопрос относится к национальной компетенции (решению правительств стран - членов еврозоны) и выходит за рамки полномочий ЕЦБ", - приводит издание выдержки из письма главы Европейского центробанка Марио Драги.
С 2010 года страны зоны евро и Международный валютный фонд выделили Греции по программам финансовой помощи кредиты почти на €250 млрд. В августе 2015 года была принята третья международная программа кредитования Греции европейскими институтами в размере до €86 млрд. На тот момент греческий долг превышал €315 млрд (175% ВВП). В соответствии с европейским Пактом стабильности и роста объем суверенной задолженности государств зоны евро не должен превышать 60% ВВП.