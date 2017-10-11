СМИ: прибыль ЕЦБ в результате финансового кризиса в Греции составила $9,5 млрд

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в результате финансового кризиса в Греции получил прибыль в размере почти $9,5 млрд. Об этом сообщила в среду британская газета Daily Express.

Эти средства, по данным издания, поступили в качестве процентных выплат по греческим суверенным облигациям, приобретенным в соответствии с программой помощи ЕЦБ, и теперь будут распределены между центробанками 19 стран зоны евро. Те в свою очередь должны сами определить, как им расходовать полученные деньги.

"Этот вопрос относится к национальной компетенции (решению правительств стран - членов еврозоны) и выходит за рамки полномочий ЕЦБ", - приводит издание выдержки из письма главы Европейского центробанка Марио Драги.

С 2010 года страны зоны евро и Международный валютный фонд выделили Греции по программам финансовой помощи кредиты почти на €250 млрд. В августе 2015 года была принята третья международная программа кредитования Греции европейскими институтами в размере до €86 млрд. На тот момент греческий долг превышал €315 млрд (175% ВВП). В соответствии с европейским Пактом стабильности и роста объем суверенной задолженности государств зоны евро не должен превышать 60% ВВП.