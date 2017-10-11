Путин на встрече с Мирзиёевым заявил о росте товарооборота между РФ и Узбекистаном

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Реализация договоренностей, достигнутых между РФ и Узбекистаном, уже дает хорошие результаты, вырос товарооборот между странами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

"Рад приветствовать вас в Сочи хотел бы отметить, что с обеих сторон наши коллеги активно работают над реализацией тех договоренностей, которые состоялись в ходе вашего визита в Россию. Это дает заметные результаты. Если в прошлом году у нас было небольшое снижение товарооборота, то в этом году уже плюс более 20% за первые восемь месяцев текущего года", - сказал Путин.

По его словам, рост по итогам года ожидается еще больше. "Прибавило сельское хозяйство, рост очень серьезный, заметный", - добавил он.

Также Путин отметил хорошие перспективы в вопросах кооперации в сфере промышленного производства и расширение сотрудничества в других областях.

Президент Узбекистана в свою очередь также отметил успешную реализацию договоренностей.

"После визита в Россию у нас очень многое изменилось во всех отношениях - и товарооборот, как вы отметили. Это очень радует. Те договоренности на самом деле воплощаются", - сказал он. Также, по его словам, не осталось направлений, где страны бы не налаживали сотрудничество.

"Очень многие отрасли находят друг друга, бизнес находит друг друга", - отметил президент Узбекистана. По его словам, речь идет о сотрудничестве в текстильной отрасли, ВТС.