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В России введут госрегулирование эмиссии и обращения криптовалют

Экономика и бизнес
11 октября, 12:57 UTC+3 МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Соответствующее решение было принято на совещании у Владимира Путина

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. На совещании у президента России Владимира Путина 10 октября принято решение, что государство должно взять под контроль эмиссию и обращение криптовалют. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

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"Президент озвучил те проблемы, которые связаны с криптовалютами. Это и сложности соблюдения антиотмывочного законодательства, и случаи, которые связаны со сложностями идентификации. Поэтому договорились о следующем - о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, майнинга, процесса обращения. Государство должно взять это все под контроль", - сказал министр.

По словам Силуанова, необходимо разработать и принять законы, регулирующие майнинг и обращение криптовалют. "О конкретных параметрах не буду сейчас говорить, но в целом договорились о том, что государство должно эту ситуацию возглавить и отрегулировать на законодательном уровне", - сказал глава Минфина.

10 октября президент провел совещание в Сочи по проблемам криптовалют. Он отметил, что в стране необходимо наладить обращение криптовалюты и при этом не создать лишних барьеров. В совещании принимали участие помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, ее заместитель Ольга Скоробогатова, генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин.

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Персоны
Белоусов, Андрей Рэмович Силуанов, Антон Германович Путин, Владимир Владимирович Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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