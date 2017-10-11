Васильев обещал отчитываться "за каждый рубль", выделенный на допподдержку Дагестана

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев обратился к депутатам с просьбой увеличить финансовую поддержку региона, пообещав отчитываться перед Госдумой "за каждый рубль" из бюджета.

"Фраза "хватит кормить" не персональная, это расхожее выражение, это есть. Понимая это, хочу сделать предложение об увеличении поддержки Дагестана и обещаю, если вы посчитаете нужным, [я] готов с определенной регулярностью отчитываться в зале, в комитете, который я очень уважаю, о расходовании средств, чтобы каждый рубль, который будет выделен [был подотчетен]. Я говорил это коллегам из руководства Дагестана, это народные деньги, мы за них будем отвечать", - сказал Васильев, выступая в среду перед депутатами на пленарном заседании Госдумы.

Он отметил ,что средства, выделяемые региону из бюджета, помогут субъекту в ближайшем будущем "стать донором".

Васильев в своем выступлении также поднял тему противодействия терроризму. "Россия как никакая другая страна научилась в современных условиях эффективно противостоять терроризму - угрозе номер один. А события в Сирии - еще одна такая хорошая возможность посмотреть (на ситуацию) не только у себя, но и со стороны. Сейчас, находясь в Дагестане, как нигде понятно, насколько мудрым было решение начать борьбу с ИГИЛ (прежнее название ИГ, организация запрещена в РФ) там, за пределами нашей страны", - подчеркнул политик.