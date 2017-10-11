Международные эксперты подтвердили высокий уровень безопасности Кольской АЭС

МУРМАНСК, 11 октября. /ТАСС/. Международные эксперты ВАО АЭС (Всемирная ассоциация операторов, эксплуатирующих АЭС) оценили как высокий уровень безопасности производства на Кольской АЭС в Мурманской области. Как сообщила в среду пресс-служба станции, проверка АЭС состоялась в рамках миссии технической поддержки ВАО АЭС.

"То, что мы увидели на Кольской АЭС, подтверждает высокий уровень культуры безопасности", - приводит пресс-служба слова руководителя команды экспертов Конрада Дюбе.

В мероприятии участвовали эксперты Московского центра ВАО АЭС, сотрудники Ленинградской АЭС, выведенной из эксплуатации атомной станции "Хинкли Пойнт", расположенной на территории крупнейшего в Великобритании атомного комплекса Селлафилд, АЭС "Борсель" (Нидерланды), научно-исследовательского центра "Прогноз", а также эксперты из Испании. Проверка проводилась по инициативе Кольской атомной станции. Как отметил Дюбе, "это демонстрирует стремление неуклонно повышать уровень культуры безопасности".

Мероприятия продлились неделю. Участники исследовали внутренние документы и инструкции, наблюдали за работой и общались с работниками АЭС. Особое внимание было уделено отношению сотрудников станции к вопросам безопасности.

ВАО АЭС - некоммерческая неправительственная организация, в состав которой входят все организации, эксплуатирующие атомные станции. ВАО АЭС способствует обмену опытом эксплуатации, чтобы ее члены могли работать совместно для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации своих АЭС. ВАО АЭС действует независимо от государственных и регулирующих органов и работает исключительно от имени и в интересах своих членов - атомных электростанций.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.