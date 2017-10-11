Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Международные эксперты подтвердили высокий уровень безопасности Кольской АЭС

Экономика и бизнес
11 октября, 13:12 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 11, октября. /ТАСС

В течение недели специалисты изучали внутренние документы и инструкции, наблюдали за работой и общались с сотрудниками АЭС

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 11 октября. /ТАСС/. Международные эксперты ВАО АЭС (Всемирная ассоциация операторов, эксплуатирующих АЭС) оценили как высокий уровень безопасности производства на Кольской АЭС в Мурманской области. Как сообщила в среду пресс-служба станции, проверка АЭС состоялась в рамках миссии технической поддержки ВАО АЭС.

"То, что мы увидели на Кольской АЭС, подтверждает высокий уровень культуры безопасности", - приводит пресс-служба слова руководителя команды экспертов Конрада Дюбе.

В мероприятии участвовали эксперты Московского центра ВАО АЭС, сотрудники Ленинградской АЭС, выведенной из эксплуатации атомной станции "Хинкли Пойнт", расположенной на территории крупнейшего в Великобритании атомного комплекса Селлафилд, АЭС "Борсель" (Нидерланды), научно-исследовательского центра "Прогноз", а также эксперты из Испании. Проверка проводилась по инициативе Кольской атомной станции. Как отметил Дюбе, "это демонстрирует стремление неуклонно повышать уровень культуры безопасности".

Мероприятия продлились неделю. Участники исследовали внутренние документы и инструкции, наблюдали за работой и общались с работниками АЭС. Особое внимание было уделено отношению сотрудников станции к вопросам безопасности.

ВАО АЭС - некоммерческая неправительственная организация, в состав которой входят все организации, эксплуатирующие атомные станции. ВАО АЭС способствует обмену опытом эксплуатации, чтобы ее члены могли работать совместно для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации своих АЭС. ВАО АЭС действует независимо от государственных и регулирующих органов и работает исключительно от имени и в интересах своих членов - атомных электростанций.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Мурманская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
2
Минобороны РФ заявило об "избирательной слепоте" США в Сирии
3
Месси едет на ЧМ-2018, сборная США осталась за бортом турнира
4
Дождь в Керченском проливе не помешает операции по установке арки Крымского моста
5
Сбой произошел на оранжевой ветке московского метро
6
Собянин открыл после благоустройства парк "Усадьба Михалково" в Москве
7
"Комсомольская правда" принесет официальные извинения Хворостовскому
Темы дня
Новости партнеров
Реклама