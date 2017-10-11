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Сбербанк в Татарстане к ноябрю переведет свою платежную инфраструктуру на бесконтактную

Экономика и бизнес
11 октября, 13:20 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 11, октября. /ТАСС

Отмечается, что более 60% "безналичной оплаты в деньгах торгово-сервисной сети" республики проходят через устройства Сбербанка

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КАЗАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Платежная инфраструктура Сбербанка в Татарстане полностью будет оборудована бесконтактными технологиями оплаты до конца октября этого года, в настоящее время уже 90% устройств имеют такую возможность. Об этом журналистам сообщил управляющий отделением Сбербанка в Татарстане Рушан Сахбиев в среду.

"Терминалы Сбербанка в торгово-сервисной сети Татарстана оборудованы бесконтактными способами оплаты на 90%. До конца октября мы переведем их полностью", - сказал он.

Сахбиев уточнил, что таких устройств банк имеет 28 тыс. по республике. "64% безналичной оплаты в деньгах торгово-сервисной сети проходит через наши устройства. Поэтому этот сегмент бизнеса важен для нас", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Сбербанк в Татарстане в 2016 году выдал 14,3 млрд рублей потребительских кредитов, что на 54% больше уровня предыдущего года. Объем выданных ипотечных кредитов банка в прошлом году вырос на 19% и составил 20,2 млрд рублей.

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