Сбербанк в Татарстане к ноябрю переведет свою платежную инфраструктуру на бесконтактную

КАЗАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Платежная инфраструктура Сбербанка в Татарстане полностью будет оборудована бесконтактными технологиями оплаты до конца октября этого года, в настоящее время уже 90% устройств имеют такую возможность. Об этом журналистам сообщил управляющий отделением Сбербанка в Татарстане Рушан Сахбиев в среду.

"Терминалы Сбербанка в торгово-сервисной сети Татарстана оборудованы бесконтактными способами оплаты на 90%. До конца октября мы переведем их полностью", - сказал он.

Сахбиев уточнил, что таких устройств банк имеет 28 тыс. по республике. "64% безналичной оплаты в деньгах торгово-сервисной сети проходит через наши устройства. Поэтому этот сегмент бизнеса важен для нас", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Сбербанк в Татарстане в 2016 году выдал 14,3 млрд рублей потребительских кредитов, что на 54% больше уровня предыдущего года. Объем выданных ипотечных кредитов банка в прошлом году вырос на 19% и составил 20,2 млрд рублей.