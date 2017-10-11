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В Дагестане обнулят налог на землю и имущество для резидентов ТОР "Каспийск"

Экономика и бизнес
11 октября, 14:03 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 11, октября. /ТАСС

Ставку налога на прибыль для резидентов ТОР в первые пять лет понизят с 20% до 5%

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© Антон Вергун/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана обнулят земельный налог и налог на имущество, а также сократят долю страховых взносов и ставку налога на прибыль для резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Каспийск". Об этом сообщил в интервью ТАСС вице-премьер республики, министр экономики и территориального развития региона Раюдин Юсуфов.

"На мой взгляд, самая основная преференция - по страховым взносам. Мы предполагаем, что они будут понижены с 30% до 7,6%. Буквально недавно мы подписали все необходимые постановления правительства. В ближайшее время главой Каспийска также будет подписано решение об освобождении от земельного налога резидентов", - сказал он.

Для резидентов ТОР "Каспийск" предполагается снижение ставки налога на прибыль в первые пять лет с 20% до 5%, в следующие пять лет - с 20% до 13%, а также полное освобождение от налога на имущество организаций. Соответствующий законопроект о предоставлении льгот будет внесен на рассмотрение регионального парламента до конца рабочей недели.

"Проект о предоставлении налоговых льгот на имущество, на прибыль находится в правительстве, на эту сессию (парламента республики) внесут сегодня-завтра", - отметил Юсуфов.

Градообразующее предприятие моногорода Каспийск в Дагестане - завод "Дагдизель", где сейчас разрабатывают перспективные образцы вооружения и авиационную технику. Как ранее сообщалось, в моногород планируется привлечь около 2,4 млрд рублей инвестиций благодаря поддержке Фонда развития моногородов.

В республике статус моногорода имеет также город Дагестанские Огни, в других регионах Северо-Кавказского федерального округа таким статусом обладают Медногорское городское поселение и город Невинномысск.

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