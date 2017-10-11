Госдолг Башкирии сократился на 1,5 млрд рублей за счет погашения займа

УФА, 11 октября. /ТАСС/. Государственный долг Башкирии сократился на 1,5 млрд рублей (свыше 6%), до 21,2 млрд рублей за счет погашения займа. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства республики.

Минфин региона перечислил 119,4 млн рублей на выплату 12-го купонного дохода, а также погасил третью амортизационную часть облигаций госзайма от 2014 года в сумме 1,5 млрд рублей, отметили в правительстве. "За счет чего государственный долг сократился на 1,5 млрд рублей и составил 21,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов сказал ТАСС, что вопрос реструктуризации долгов не является актуальным для региона. "У нас кредитов немного совсем, мы в десятке лучших в России по этому показателю, для нас эта проблема вообще не актуальна. Частично, конечно, будем заниматься этой темой", - отметил он.

О запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов на 7-12 лет президент России Владимир Путин сообщил 22 сентября на заседании президиума Госсовета.

Как сообщалось ранее, в первые два года действия программы реструктуризации регионам нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно. По данным президента, такой график позволит субъектам РФ только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей. Таким образом, у субъектов высвободятся деньги, которые можно будет направить на решение социально-экономических задач, связанных с созданием новых рабочих мест, повышением уровня жизни граждан.