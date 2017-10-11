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Путин: есть все возможности для запуска новых взаимовыгодных проектов на пространстве СНГ

Экономика и бизнес
11 октября, 13:41 дата обновления: 11 октября, 13:53 UTC+3

Такое заявление президент РФ сделал на заседании Саммита Содружества

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СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Страны Содружества Независимых Государств имеют все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Саммита СНГ.

По его словам, особое внимание на саммите будет уделено экономической тематике и углублению торгово-инвестиционных связей, а также устранению барьеров на пути товаров и услуг. "У нас есть возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных деловых проектов", - подчеркнул президент РФ.

"Мы наметим пути дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СНГ, обменяемся мнениями о том, что следует предпринять для повышения эффективности Содружества и его структур", - добавил Путин, говоря о повестке встречи лидеров.

Кроме того, продолжил российский президент, предстоит утвердить ряд важных решений в гуманитарной области, реализация которых будет способствовать упрочению добрососедских связей между странами и народами СНГ, а также содействовать расширению обменов в сферах науки, образования, туризма и т.д.

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