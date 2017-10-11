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ТЭО по переходу через Севастопольскую бухту подготовят к сентябрю 2018 года

Экономика и бизнес
11 октября, 13:51 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 11, октября. /ТАСС

Строительство объекта позволит соединить два района города и "дать дополнительный толчок к развитию северной стороны" Севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту - тоннеля или моста - будет готово к сентябрю 2018 года. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил замдиректора департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Евгений Исаков.

"Пока окончательно не определено, тоннель будет или мост, это покажет ТЭО, которое планируется в ближайшее время запустить и к сентябрю следующего года завершить. Этот объект важен, потому что мы понимаем, что транспортное сообщение между северной стороной и центральной частью города на сегодняшний день затруднено, строительство магистрали позволит соединить два района, дать дополнительный толчок к развитию северной стороны", - сказал Исаков.

Он также добавил, что в середине следующего года будет готово еще два ТЭО строительства дорог в Севастополе. Речь идет о Гераклейской рокаде, которая соединит три района города и существенно снизит нагрузку на существующую дорожную сеть, а также об обосновании строительства восьмого участка федеральной трассы "Таврида", который будет примыкать непосредственно к городской территории.

Исаков отметил, что в этом году по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года начинается строительство двух масштабных дорожных проектов в Севастополе - это седьмой участок федеральной трассы "Таврида" и реконструкция одной из важнейших магистралей города - Камышового шоссе.

Как сообщалось ранее, на встрече президента РФ Владимира Путина с избранными губернаторами 20 сентября губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сказал, что строительство тоннеля под Севастопольской бухтой обойдется в 5 млрд рублей. На ТЭО из бюджета Севастополя выделено 30 млн рублей.

Транспортная проблема

В настоящее время северную сторону Севастополя и его основную часть связывает катерное сообщение через Севастопольскую бухту, но из-за штормов рейд часто закрывается, а жители северной стороны добираются в центр на автобусах. Несмотря на то, что в такие моменты количество автобусов увеличивается, закрытие рейда создает большие сложности для горожан.

Во-первых, потому что значительно увеличивается время в пути, а, во-вторых, из-за большого количества людей автобусов не хватает, на остановках образовываются очереди, а в автобусах - давка. Появление тоннеля через бухту значительно улучшит транспортную доступность в Севастополе.

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