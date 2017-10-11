У TamTam появилась версия для ПК

ТАСС, 11 октября. Веб-версия появилась у мессенджера TamTam, входящего в компанию Mail.Ru Group. Об этом говорится в сообщении команды-разработчика мессенджера.

В веб-версии стала доступна возможность общения с помощью браузера на настольном компьютере или ноутбуке. При этом можно обойтись без установки самого приложения, зарегистрировавшись по номеру телефона.

В сообщении также отмечается, что в веб-версии пользователи мессенджера смогут отправлять стикеры, фотографии и видеоролики, вести и читать каналы, а также переписываться в чатах.

"Мы стремимся к тому, чтобы мессенджером было удобно пользоваться в любой ситуации ", - заявил руководитель мессенджера Владимир Кочетков. Он также отметил, что веб-версия является удобным инструментом для авторов каналов и СМИ, которым теперь "станет проще публиковать в TamTam полноценные тексты ".

Десктопное приложение мессенджера его команда намерена запустить до конца 2017 года.