Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции

РАБАТ, 11 октября. /ТАСС/. Россия будет принимать ответные меры на новые ограничения, которые Турция ввела в отношении российской сельхозпродукции, и не собирается подставлять "вторую щеку", заявил журналистам министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

Турция 9 октября ввела дополнительные требования на ввоз сельхозпродукции из России. Теперь экспортеры, поставляющие нерафинированное подсолнечное масло, кукурузу, сухой горох, неошелушенный рис, жмых подсолнечника и твердую пшеницу, обязаны будут дополнительно заверять счета-фактуры.

"Мы же не на это рассчитывали, наоборот, нужно упрощать таможенный режим, поэтому если так будет идти речь, то мы будем адекватно реагировать на тот же импорт овощей, цитрусовых, мандаринов, апельсинов. Это приведет, наоборот, к обострению, а не к снятию ограничений. Мы считаем, что турецкий рынок для нас интересный, перспективный и делаем все для того, чтобы снять напряжение. И уже эти решения [снятие ограничений - прим. ТАСС] состоялись бы в этом году, - сказал Ткачев. - Но посмотрим, если турецкая сторона будет также придумывать новые препятствия, новые преграды, конечно, мы будем принимать адекватные меры. Вторую щеку никто подставлять не собирается".

Глава ведомства добавил, что новые ограничения Турции носят больше бюрократический характер. "Не очень понятны последние решения, они больше бюрократического характера. Для наших бизнесменов усложняются поставки зерна, нужно пройти согласительные процедуры. Это дополнительная бюрократическая нагрузка, которая ни к чему хорошему не приведет", - сказал он.

Отношения между Россией и Турцией обострились после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. С 1 января 2016 года Россия ввела эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов, затем ограничения были частично сняты.

Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году по фитосанитарным соображениям ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. Сейчас практически все ограничения сняты, однако остается запрет на ввоз томатов, которые являются основной статьей сельхозэкспорта из Турции.