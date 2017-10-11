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Застройщик проблемного ЖК в Сочи прекратил сотрудничество с коллегией адвокатов Астахова

Экономика и бизнес
11 октября, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

С начала строительства у объекта менялось руководство, сроки выполнения работ смещались, из-за чего дольщики выходили на протестные акции

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Компания ЗАО "Универсал", являющаяся застройщиком жилого комплекса "Раз. Два. Три" в Сочи, в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с коллегией адвокатов Павла Астахова, оказывавшей юридическую помощь в разрешении спора застройщика с дольщиками. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе адвокатской коллегии.

"12 сентября, не уведомив заранее ни адвокатов, ни дольщиков, наш бывший доверитель отозвал все доверенности у адвокатов коллегии и объявил о расторжении договора в одностороннем порядке", - рассказали в коллегии.

Строительство ЖК началось в Сочи на улице Пластунской в 2014 году. Длительная сдача объекта вызывала серьезное беспокойство граждан - с начала строительства неоднократно возникали проблемы, у объекта менялось руководство, что повлияло на график строительных работ. Обеспокоенные дольщики выходили на протестные акции.

В июле этого года сотрудники "Коллегии адвокатов Павла Астахова" приняли участие во встрече застройщика с участниками долевого строительства, где объявили о готовности помочь в разрешении затянувшегося спора и оформлении необходимых документов для скорейшей сдачи жилого дома в эксплуатацию. "Без объяснения причин и, несмотря на положительные решения по делам застройщика, полученные усилиями наших адвокатов, доверители в одностороннем порядке расторгли договор о правовой помощи со всеми нашими адвокатами", - отметили в коллегии.

Официальным комментарием застройщика в связи со сложившейся ситуацией ТАСС не располагает.

По данным Минстроя РФ, Краснодарский край является "лидером" в стране по числу обманутых дольщиков. На Кубани зарегистрировано 6,461 тыс. обманутых дольщиков и 59 проблемных объектов. С начала года в регионе возбуждено 190 уголовных дел, связанных с недобросовестными застройщиками, добавил представитель адвокатской коллегии.

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Астахов, Павел Алексеевич
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