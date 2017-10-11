Безналичный расчет за проезд в транспорте в Севастополе появится в декабре

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Первые 15 севастопольских автобусов и троллейбусов планируется оборудовать валидаторами для безналичной оплаты проезда в декабре 2017 года. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил начальник управления транспорта Севастополя Артем Гришин.

"Был проведен конкурс на заключение инвестиционного договора на создание и эксплуатацию единой городской карты Севастополя и безналичной оплаты проезда и перевозки багажа пассажирами при осуществлении регулярных перевозок пассажирским транспортом. 13 сентября был заключен договор с инвестором, в рамках реализации договора первый этап инфраструктуры безналичной оплаты запланирован на начало декабря - на не менее 15 единицах техники (автобусах и троллейбусах) будет оборудована автоматизированная система оплаты проезда (валидаторы - прим. ТАСС)", - сказал Гришин.

Он не уточнил, когда будет осуществлен окончательный переход всего общественного транспорта Севастополя на безналичный расчет.

Также, по словам Гришина, со следующего года все компании, осуществляющие перевозки пассажиров в Севастополе, перейдут на единый регулируемый тариф, установленный властями, тогда как в настоящее время большинство частных перевозчиков работает по нерегулируемому тарифу. Это позволит обеспечить единое ценообразование для проезда в транспорте.

В свою очередь Евгений Исаков, замдиректора Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры рассказал о том, что власти планируют контролировать соблюдение водителями общественного транспорта маршрутов и расписания при помощи 118 камер видеофиксации, которые сейчас устанавливает в городе концессионер. По словам Исакова, для этого к 16 октября будут подготовлены дополнения к договору с концессионером.