Сгоревший ТК "Синдика" находился в залоге у Сбербанка

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сгоревший в результате крупного пожара 8-10 октября торговый комплекс "Синдика" в Одинцовском районе Подмосковья был в залоге у ПАО "Сбербанк" по условиям кредита на строительство самого здания. Об этом ТАСС рассказали в компании в среду.

"Объект застрахован, поскольку это обязательное требование банка, где комплекс находится в залоге под кредит", - сообщила пресс-служба ТК "Синдика".

База "Спарк" содержит сведения о трех действующих залогах ООО "Синдика-О" (юридическое лицо - собственник здания), во всех случаях залогодержателем является ПАО "Сбербанк".

Также в базе есть данные об остаточном теле долгосрочного кредита у компании размером в 4,087 млрд рублей. Это как раз тот кредит, который "Синдика" взяла на строительство комплекса под залог здания, подтвердили ТАСС в пресс-службе компании. "В целом все верно", - сказал собеседник агентства.

Обязательства по кредиту

При этом сгоревший комплекс застрахован у "ВТБ Страхование" на 4,2 млрд рублей, сообщалось ранее.

"Страховка с лихвой покрывает сумму кредита. Но нам, в любом случае, пока страховой случай не будет признан, а это три-шесть месяцев на экспертные работы, нужно кредит обеспечивать", - отметили в пресс-службе "Синдика".

Пресс-служба "Сбербанка" не смогла оперативно прокомментировать ситуацию.

"Синдика" восстанет

Сгоревший торговый комплекс "Синдика" торжественно открылся в 2014 году. До этого территория представляла собой полукрытый строительный рынок. Площадь нового трехуровневого комплекса с учетом всех этажей составляла более 131 тыс. кв. метров. Пожар оставил от него пепелище размером 55 тыс. кв. метров. Чтобы потушить огонь, МЧС привлекал авиацию и роботов.

Владельцы планируют построить новый торговый комплекс на том же месте размером не менее 100 тыс. кв. метров, сообщили ранее в компании.