Власти Севастополя планируют ежегодно приобретать по 50 новых автобусов и троллейбусов

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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Правительство Севастополя планирует ежегодно выпускать на городские маршруты по 50 новых автобусов и троллейбусов. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил начальник управления транспорта Севастополя Артем Гришин.
"Количество транспортных средств у нас будет увеличиваться на 50 единиц автобусов и 50 троллейбусов ежегодно. В программу развития транспортной системы [до 2020 года] заложено приобретение порядка 300 единиц техники", - сказал Гришин.
Он отметил, что в настоящее время новые троллейбусы, уже полученные по программе некоммерческого лизинга, уже активно выпускаются на линии. "Если в июле было выпущено порядка 12 транспортных средств, поступивших по программе некоммерческого лизинга, то в августе - 30, в сентябре - 45, а в октябре выпускается 50 новых троллейбусов, также раньше не выпускались на линии новые автобусы, а сейчас выпуск на линии составляет порядка 30 новых автобусов", - сказал Гришин.
По данным пресс-службы правительства Севастополя, в начале октября губернатор города Дмитрий Овсянников встретился с представителями Государственной транспортной лизинговой компании по вопросу закупки в лизинг 300 единиц общественного транспорта - по 150 низкопольных троллейбусов и автобусов, а также катеров и коммунальной техники в период до 2020 года.