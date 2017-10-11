После выхода из ЕС Великобритания продолжит выполнять все обязательства перед ВТО

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ЛОНДОН/БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Великобритания после выхода из состава Евросоюза останется членом Всемирной торговой организации (ВТО) и продолжит выполнять все проистекающие из этого обязательства. Об этом говорится в совместном письме, направленном в среду в штаб-квартиру в Женеве постоянными представителями Великобритании и ЕС при ВТО.
"Вслед за выходом из ЕС Великобритания продолжит оставаться членом ВТО, на нее будут распространяться все права и обязанности, которые это повлечет за собой", - отмечается в послании, опубликованном на сайте правительства Соединенного Королевства.