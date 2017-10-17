"Умный город" знает вас в лицо

"Умный город" — одно из восьми направлений государственной программы "Цифровая экономика", принятой в правительстве РФ в июле 2017 года. Представляем шесть "цифровых" реформ, заявленных в программе, которые как минимум заметит, а как максимум — ждет каждый житель большого города.

"Умные горожане" доверяют друг другу

Жители китайского города Иньчуань никогда не покупают билеты на общественный транспорт. "Как только заходишь в автобус, лицо сканируется и плата списывается со счета пассажира автоматически", — рассказывает ТАСС старший вице-президент по России китайской компании "ZTE-Связьтехнологии" Тигран Погосян.

Чтобы увидеть подобные технологии в действии, Иньчуань могут в ближайшее время посетить представители Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, а также "Ростелекома". На Дальнем Востоке планируют превратить амурский город Свободный (45 км от космодрома Восточный) в "умный город". Опыт по созданию "цифровой среды" смогут, по мнению экспертов, перенимать у ближайших соседей.

В России пока нет подобных городов, но есть "Сколково", которое изначально проектировалось как "умный город". "Территория закрытая, въезд через "умный шлагбаум", — Елена Зеленцова, директор по развитию городской среды "Сколково", рассказывает о том, что уже работает в подмосковном наукограде. — Сотрудник, который выписывает вам пропуск, вбивает в специальную программу номер вашей машины, и когда вы подъезжаете, шлагбаум "видит" этот номер, распознает вас как ожидаемого гостя и открывается". Она добавляет, что в будущем в "Сколково" будут внедряться и системы биометрической идентификации. В концепцию "умного города" это направление входит как задача "создать единую цифровую среду доверия".

"Цифровая среда доверия" — это, кстати, не только технологии из фильмов о будущем (как оплата проезда по скану лица), но и более простые вещи, например цифровая подпись, которую уже могут получить россияне.

Сейчас биометрическая идентификация приходит в города через бизнес. Сбербанк запустил в одном из московских офисов банкомат с биометрией летом 2017 года. Этот банкомат распознает клиента по лицу и не требует карту. До конца года банк тестирует эту технологию и в случае успеха намерен ее масштабировать, то есть поставить такие банкоматы и в других офисах, других городах. Пользоваться банкоматом "по лицу" могут клиенты, которые добровольно зарегистрировали в банке биометрический шаблон. В планах компании внедрить идентификацию по голосу.

5G-интернет

В "умном городе" нет цифрового неравенства: быстрый интернет доступен жителям и частного сектора, и центральных районов, и окраин.

В конце 2019 года сети связи Wi-Fi, согласно госпрограмме, построят в двух городах с населением свыше 1 млн и в десяти городах с населением свыше 100 тыс. человек. Сегодня лишь в самых крупных городах Wi-Fi работает не только в центре, но в спальных районах. Развитие беспроводного интернета за счет госпрограммы решит проблему.

Параллельно в России развивается 5G-интернет. "Концепцию создания сетей 5G в городах с численностью населения более 1 млн человек", как сообщается в документе, представят в конце текущего года. Сейчас пятое поколение мобильной связи находится в разработке, но согласно дорожной карте закона, в 2024 году "сети связи 5G будут внедрены во всех городах с численностью населения более 1 млн человек, в том числе с использованием отечественного оборудования".

В понятие 5G-интернета входит скорость 100 Мб/с в условиях мегаполисов. А для пользователей на одном этаже, например в условиях опен-спейс-офиса, — до 1 Гб/с. То есть фильм можно скачать в среднем за 1 секунду.

"Умные вещи"

В среде 5G-интернета развивается "интернет вещей". Этот термин означает объединение технических устройств одной сетью и способность "общаться" без участия человека. "Интернет вещей" подразумевает резкий рост "умных устройств" — к сети подключается все, что можно подключить: от кондиционера до домашнего робота.

"Умный дом", кстати, — это простой пример "интернета вещей": когда вы открываете ворота и, допустим, климат в доме автоматически меняется под ваши предпочтения.

Еще пример, возвращаясь в китайский "умный" Иньчуань: мусорные баки сами сжимают свое содержимое и сами вызывают машину, когда они наполнены.

Ожидается, что сервисные роботы, уже готовые заменять людей на самых простых работах (консультант на ресепшен, промоутер, консьерж), в среде 5G-интернета тоже "поумнеют". Сейчас самые продвинутые машины получают информацию из интернета — они подключены к облачным базам. Чем быстрее интернет, тем быстрее робот думает и выдает результат: находит информацию и может поддерживать "живую беседу", импровизировать, понимать мемы, шутить в ответ.

Беспилотные автобусы, единый проездной

В 2024 году в 12 "умных городах" работает беспилотный общественный транспорт.

Сейчас российский завод "КамАЗ" разрабатывает автобусы-беспилотники совместно с научно-исследовательским инжиниринговым институтом НАМИ. Летом 2017 года в Москве открылся первый полигон для тестирования беспилотных автомобилей. Длина трассы — 400 метров, на ней есть автобусные остановки, пешеходные переходы, дорожные знаки и разметка.



Меньше чем через год в некоторых городах (еще неизвестно, где именно) мы увидим первые такие машины. Беспилотным общественным транспортом можно будет воспользоваться на чемпионате мира по футболу — 2018.

Компьютер в кабине вместо водителя — это не все реформы "умного будущего". Единый проездной билет на весь общественный транспорт, то есть одна карта на трамвай, метро, автобус, сегодня полноценно внедрен только в Москве и Санкт-Петербурге. В следующем году эта система заработает в семи российских городах, в 2024-м — в 50.

Обычный общественный транспорт (с водителями) в "умном городе" тоже работает по "цифровым" правилам, например это дистанционный медицинский контроль водителей и удаленный технический мониторинг машин.

Электронный чиновник и личные дела "в цифре"

В "умном городе" нет очередей в госучреждения.

К 2024 году 90% ведомственного и межведомственного документооборота переведут "в цифру".

В следующем году 40% услуг населению, согласно дорожной карте закона, будет оказано в электронной форме, а в 2024 году — 70%.

В 2019 году у властей появятся электронные помощники вроде Siri или Алисы: сервисы, которые проанализируют введенные данные и предложат решение.

Оцифруют не только бумаги в госструктурах. Личные документы каждого жителя будут храниться в электронном архиве. Что это значит? Жители "умного города" не отправляют резюме, они предлагают посмотреть их "персональную траекторию развития" — так называется система по переводу в цифру школьных аттестатов, вузовских дипломов и трудовых книжек.

Информация о том, где учился и как повышал квалификацию человек, хранится в общей базе. Личное дело можно дополнить, но нельзя изменить задним числом — для этого продумана отдельная схема защиты.

"Систему фиксации персональных траекторий развития гражданина", говорится в документе, разработают в 2019 году. Эту базу смогут использовать и сами работники, и организации, где они учатся или работают. В 2020 году, по плану программы, личные дела переведут "в цифру" 10% россиян, а в 2024-м — 80%.

Анастасия Степанова