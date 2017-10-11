Минфин подготовил предложения по отвязке страховых взносов для ИП от прожиточного минимума

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Министерство финансов подготовило предложения по отмене привязки страховых взносов для индивидуальных предпринимателей и самозанятых к прожиточному минимуму, сказал министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме по вопросу межбюджетных отношений и долгов регионов.

"Приняли решение по самозанятым... отвязать плату самозанятым, индивидуальным предпринимателям средств в страховые фонды от прожиточного минимума. Такое предложение у нас сейчас подготовлено, хотим его сейчас реализовать", - сказал он.

Ранее Минэкономразвития вышло с предложением зафиксировать на 2018 год размер соцвзносов для индивидуальных предпринимателей. Такое предложение звучало в проекте поправок в Налоговый кодекс. Министерство хотело зафиксировать величину облагаемой базы в размере ежемесячного дохода, равного минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), установленному на 2017 год в размере 7,5 тыс. рублей. Предполагается, что далее размер предпринимательского МРОТ будет корректироваться по решению правительства.

Согласно налоговому кодексу, величина МРОТ используется для расчетов страховых взносов на обязательное социальное страхование, уплачиваемых самозанятыми плательщиками за себя (индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты). В соответствии с Трудовым кодексом России МРОТ не должен быть меньше уровня прожиточного минимума трудоспособного населения.