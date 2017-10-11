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МВФ рассказал о рисках укрепления мировой финансовой стабильности

Экономика и бизнес
11 октября, 15:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, октября. /ТАСС

Представитель МВФ Тобиас Адриан подчеркнул, что восстановление экономики "все еще не завершено"

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ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Мировая финансовая стабильность продолжает укрепляться, но существуют и риски, которые могут создать серьезные препятствия для этого. Об этом рассказал в среду финансовый советник и директор Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан, представляя "Доклад по вопросам глобальной финансовой стабильности" в штаб-квартире организации.

"Мировая финансовая стабильность продолжает укрепляться, экономика восстанавливается, а мировые рынки растут. Но, в то время как вода кажется спокойной, уязвимости таятся на глубине. Их игнорирование может привести к угрозе срыва восстановления мировой экономики", - отметил специалист.

Благоприятные обстоятельства

Адриан подчеркнул, что "ядро мировой финансовой системы продолжает укрепляться". "В целом важные банки и страховщики повышают свою устойчивость, привлекая капитал, решая унаследованные из прошлого проблемы и адаптируя свои бизнес-модели к изменениям регуляционной базы и конъюнктуре рынка, - отметил он. - В страны с формирующимся рынком снова направляются потоки капитала, их расходы по финансовой деятельности низкие, курсы валют и ценных бумаг в таких государствах повышаются в этом году".

В мировом масштабе, продолжил финансовый советник, "благоприятные условия финансирования и оживленные рынки" способствовали экономическому росту.

Уязвимости финансовой стабильности

Несмотря на вышеперечисленные факторы, отметил Адриан, восстановление экономики "все еще не завершено". "Денежно кредитное регулирование остается необходимым для стимулирования инфляции, - отметил он. - Такая конъюнктура порождает самодовольство. Самодовольство приводит к финансовым злоупотреблениям и уязвимости".

Среди них представитель МВФ перечислил в частности рост рисков на рынках; увеличение уровня задолженностей в странах G20; рост внешних займов стран с формирующимся рынком и стран с низким уровнем доходов; размеры, сложность и темпы роста в финансовой системе Китая. "Эти растущие уязвимости могут пустить под откос восстановление, поставив под угрозу экономический рост", - предупредил Адриан.

Не время для самодовольства

Финансовый советник назвал главной задачей правительства "проводить соответствующую денежно-кредитную политику для восстановления экономики", а также обращать внимание на крупнейшие центральные банки, финансовые регуляторы, страны с формирующимся рынком.

"Руководству необходимо будет уделять повышенное внимание бизнес-моделям крупных банков, - пояснил он. - Реформирование международной нормативно-правовой базы, разработанной после финансового кризиса, должно быть полностью завершено".

"Наше ключевое послание - не время для самодовольства. Сейчас необходимо действовать, чтобы не допустить появления уязвимостей и рисков в будущем", - заключил Адриан.

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